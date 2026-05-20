Mapfre reivindica el seguro como motor de desarrollo y cohesión social en Iberoamérica

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha sido investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su contribución a la proyección social del seguro como herramienta clave para el desarrollo económico y la cohesión social, especialmente en Iberoamérica.

El acto se enmarca en la conmemoración este año del quinto centenario de la Escuela de Salamanca, cuyo origen se remonta a la llegada en 1526 de Francisco de Vitoria a la Cátedra de Prima de Teología. En esta misma promoción, la Universidad de Salamanca ha distinguido también con el Doctorado Honoris Causa al Presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, y, a título póstumo, al propio Francisco de Vitoria, considerado el inspirador y líder intelectual del movimiento humanista de los escolásticos salmantinos.

Huertas, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, preside Alumni, la asociación de antiguos alumnos de la institución salmantina

Durante su discurso, defendió el papel del seguro como un elemento esencial para reducir la incertidumbre y fomentar el progreso económico. “El seguro no es solo un producto financiero; es el ejercicio privado de solidaridad más sofisticado que ha creado el ser humano”, afirmó Huertas, subrayando su función como mecanismo de protección que permite a personas y empresas afrontar el futuro con mayor seguridad.

El presidente de Mapfre alertó sobre la brecha de protección aseguradora en Iberoamérica, que supera los 315.000 millones de dólares, una carencia que, a su juicio, limita el desarrollo de la clase media y aumenta la vulnerabilidad de millones de familias y pequeñas empresas frente a riesgos como enfermedades, accidentes o catástrofes naturales.

En su intervención, Huertas reivindicó también la vigencia de la Escuela de Salamanca como base ética del seguro moderno, destacando su contribución histórica a conceptos como la equidad en los contratos o la legitimidad de la mutualización del riesgo. En este sentido, defendió la necesidad de promover una economía orientada al bien común, apoyada en la educación, la ética y una adecuada gestión del riesgo.

Huertas puso en valor el compromiso de Mapfre con Iberoamérica, donde la compañía opera desde hace más de cuatro décadas, combinando crecimiento empresarial con una fuerte vocación social a través de su actividad aseguradora y de Fundación Mapfre.

Como cierre, planteó cinco prioridades para impulsar el desarrollo de Iberoamérica: educación de calidad, mayor protección frente a catástrofes naturales, impulso a la inclusión digital, el seguro como vía de acceso a la economía formal y la anticipación al envejecimiento demográfico.