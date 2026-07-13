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XII Premios Innovación Carrefour

Carrefour premia la innovación en España y reúne a todo el sector en su gran cita anual

Se consolida como el mayor evento en la distribución española al unir en un mismo espacio a la distribución y a los fabricantes del gran consumo

Carrefour reafirma su papel como puerta de entrada a la innovación: la compañía presenta 6 de cada 10 novedades en España.

Carrefour reafirma su papel como puerta de entrada a la innovación: la compañía presenta 6 de cada 10 novedades en España.

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Carrefour ha celebrado la entrega de sus XII Premios a la Innovación, un encuentro consolidado como la cita anual de referencia en el sector del gran consumo en España. El evento constituye un hito único en la distribución española, al reunir a los principales directivos de la distribución y a las empresas fabricantes del país para reconocer el trabajo investigador y de desarrollo de las nuevas propuestas que llegan al mercado. La gala de entrega de galardones, celebrada en Madrid, ha contado con la presencia de 350 directivos y representantes de la industria agroalimentaria española.

Para Elodie Perthuisot, Directora Ejecutiva de Carrefour España: "la innovación está relacionada tanto con el producto que creamos, como en la forma en la que lo descubre el cliente. El viaje de compra ha cambiado, el consumidor elige en los pasillos de nuestros hipermercados y supermercados y también en la pantalla de su móvil. Por ello, como distribuidores y como fabricantes, debemos ser muy ágiles para responder a las nuevas tendencias y materializarlas en el lineal. Es vital para todos."

El formato hipermercado: el gran escaparate de la innovación

En un contexto donde la respuesta del consumidor a las novedades dicta el futuro del mercado, Carrefour se confirma como el aliado estratégico y la gran puerta de entrada para la innovación de los fabricantes en España. Históricamente, la compañía concentra más del 60% de los lanzamientos que presentan las marcas cada año, que se producen a nivel nacional. La compañía ha obtenido también este año el “Premio al distribuidor que ha demostrado el mayor compromiso con la innovación”, un galardón otorgado por AECOC.

Para visibilizar esta innovación, Carrefour se apoya en el papel fundamental de sus hipermercados, con un formato demostrado como idóneo ya que pone a disposición de las marcas el mayor espacio físico en los lineales para testar sus novedades. Al mismo tiempo, ofrece a los clientes la mayor variedad de surtido del mercado, permitiéndoles acceder a las tendencias más vanguardistas con el mejor precio.

En su intervención, Jorge Ybarra Loring, Director Comercial de Carrefour España, ha destacado que: "la innovación es el verdadero y único motor de la dinamización del consumo. El hipermercado ofrece a las marcas un escaparate físico inigualable para testar el éxito en un entorno real. Creemos que un surtido multimarca es la mayor garantía de libertad para nuestros clientes y socios de El Club Carrefour”

Los consumidores deciden el futuro de la cesta de la compra

El proceso de selección comenzó en mayo con el lanzamiento del "Folleto de Innovación 2026" y la apertura de las votaciones populares a través de la web oficial. Este año, el certamen buscaba superar su propio récord de participación ciudadana y ha logrado 20.000 votos de clientes, colaboradores y socios de El Club Carrefour.

Tras esta fase de escrutinio, los finalistas han sido evaluados por un jurado de expertos independientes del mundo de la investigación, la empresa y la universidad, para determinar los ganadores de las 14 categorías principales. Entre estas categorías se ha entregado el premio a la Pyme más innovadora en productos frescos, que ha recaído en el productor tarraconense, Verdcamps.

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Este año se han creado también cinco menciones especiales para las empresas que han desarrollado las mejores innovaciones en tendencias alimentarias como productos proteicos, fibra, SIN (azúcar, sal, etc), platos preparados y productos virales en redes sociales. Además, por primera vez en la historia de estos premios, ClubIA la asistente virtual de El Club Carrefour, ha revelado quienes han sido los ganadores de la mención especial a la empresa que más ha colaborado con El Club Carrefour y a la empresa que más ha colaborado con la IA.

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