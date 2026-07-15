Heineken España innova con lanzamientos en los segmentos de mayor crecimiento

HEINEKEN España refuerza su apuesta por la innovación con nuevos lanzamientos en los segmentos que más crecen en el mercado cervecero. Coincidiendo con el verano, la compañía ha incorporado a su portafolio Cruzcampo 1904, Ladrón de Verano 0,0, Cruzcampo Tostada 0,0 y El Águila Sin Filtrar Limón, propuestas que responden a tendencias cada vez más presentes entre los consumidores: más opciones sin alcohol, productos premium y nuevas experiencias de sabor. La compañía ha invertido casi 5 millones de euros en innovación en los últimos tres años y suma más de 60 lanzamientos en los últimos 15 años, siete de ellos solo en 2026.

España es además un mercado estratégico para HEINEKEN en Europa, donde la innovación local desempeña un papel central para desarrollar nuevas categorías, atraer a nuevos consumidores y seguir impulsando la evolución del sector. Un espíritu pionero que complementa la innovación llevada a cabo por el grupo a nivel mundial desde su centro Global de I+D en los Países Bajos, inaugurado en 2024 tras una inversión de 45 millones de euros.

Estos siete lanzamientos reflejan cómo está evolucionando el consumo de cerveza en España. Los consumidores españoles buscan opciones sin alcohol, otras prefieren especialidades con más sabor o nuevas formas de disfrutar de la cerveza. HEINEKEN España lleva años anticipándose y desarrollando categorías como las variedades 0,0, las radler, las especialidades Sin Filtrar o las propuestas más allá de la cerveza tradicional para responder a esos cambios. Así, la compañía cuenta hoy con una opción 0,0 en sus cuatro marcas estratégicas —Heineken®, El Águila, Amstel y Cruzcampo— y concentra el 33% de la cuota de mercado de cerveza 0,0 en España. Un enfoque que combina liderazgo, innovación y responsabilidad para generar valor a largo plazo e impulsar un crecimiento más equilibrado y sostenible para el conjunto de la categoría.

«La innovación forma parte de nuestra manera de entender el negocio. Escuchamos cómo cambian los consumidores e intentamos responder con propuestas relevantes para ellos. Así hemos contribuido durante años al desarrollo de nuevas categorías y queremos seguir haciéndolo en el futuro», señala Mathieu Mannino, director de Innovación y Gestión Estratégica de Portafolio de HEINEKEN España.

Con el lanzamiento de Ladrón de Verano 0,0, HEINEKEN España avanza en su estrategia de desarrollo de nuevas ocasiones de consumo, conectando con la demanda creciente de opciones con menor graduación. Esta innovación se integra bajo el paraguas de la marca Ladrón, referente de la categoría beyond beer con propuestas como cider y tinto de verano, ampliando la base de consumidores y posicionando a la compañía en espacios de crecimiento más allá de la cerveza tradicional. A esta propuesta se suma además la evolución en formatos, con la incorporación de un nuevo PET de 1 litro que refuerza su versatilidad en consumo, así como el desarrollo de formatos premium en lata que elevan la experiencia y calidad del producto.

Cruzcampo Tostada 0,0 también responde al crecimiento del segmento sin alcohol con una propuesta que traslada el carácter y la intensidad de una cerveza tostada a una receta 0,0%. El lento reposo de sus maltas tostadas aporta cuerpo, color intenso y notas aromáticas, sin renunciar al carácter refrescante propio de Cruzcampo, convirtiéndola en una opción pensada para quienes buscan moderación sin renunciar a la experiencia de consumo. Con esta innovación, la marca amplía su capacidad para atender nuevas ocasiones y reforzar su papel en la evolución de la categoría hacia perfiles más sofisticados.

Por su parte, El Águila Sin Filtrar Limón amplía la gama con una propuesta de baja graduación elaborada con zumo natural de limón, diseñada para responder a una demanda creciente de perfiles con sabores y más refrescantes. El lanzamiento se apoya en la sólida evolución de la marca, con presencia en 1,8 millones de hogares españoles, logrando conectar con nuevos perfiles de consumidor a través de una estrategia basada en la innovación y la adaptación a diferentes momentos de consumo. En este contexto, la marca refuerza también su apuesta por la versatilidad con formatos como el 20cl de El Águila Sin Filtrar, especialmente relevante en hostelería para ocasiones más ligeras y moderadas, alineándose con las nuevas preferencias del consumidor.

Finalmente, la nueva Cruzcampo 1904 responde al crecimiento sostenido del segmento premium lager en España, una categoría que avanza tanto en valor (+4,4%) como en volumen (+5,2%). La nueva propuesta nace con la ambición de hacer más accesible este segmento y con arraigo a la idea de equilibrio: una cerveza más especial, pero con la levadura característica de Cruzcampo, responsable de su reconocible y suave amargor, que incorpora un proceso de doble fermentación para aportar más cuerpo y un sabor más equilibrado, manteniendo el frescor y la facilidad para beber que identifican a la marca.

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En línea con su posicionamiento de “Mundialmente Locales”, HEINEKEN España combina la fortaleza de un grupo internacional con un profundo conocimiento del mercado nacional, lo que le permite desarrollar propuestas adaptadas a cada ocasión de consumo.