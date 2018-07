Cospedal pide en Estepona libertad de voto y unidad tras las primarias en el PP

La candidata a la presidencia del PP María Dolores de Cospedal pidió ayer la libertad de voto para los afiliados en el proceso de primarias y reivindicó la unidad del partido para recuperar el liderazgo del centro derecha en la política española.

Así lo manifestó la exministra de Defensa en un acto de campaña en Estepona, en el que apeló a la unidad y a los valores como la fórmula para ganar elecciones y al PSOE.

«Lo más importante es que el día 21, cuando termine el congreso, salgamos más unidos que nunca y este partido esté más fuerte que nunca», remarcó Cospedal, que subrayó que las primarias son «un proceso de debate interno donde estamos contrastando lo que nosotros creemos que es el PP», pero no son «para dividirnos».

Pidió no «crear heridas ni abrir fracturas que no se puedan cerrar» y que los militantes puedan votar «en libertad, que no haya tensiones ni presiones, que a la gente se le deje opinar», en sintonía con las declaraciones que realizó ayer el también candidato a la presidencia popular, Pablo Casado, en Zaragoza.

Por otro lado, manifestó que la renovación del partido debe pasar «por tener a la mejor gente, a los mejores entre nosotros», y se mostró partidaria de formar un equipo entre los candidatos. «Yo quiero contar con todo el mundo que está en todas las candidaturas porque creo que tenemos gente fantástica».

Cospedal indicó que la nueva línea de la formación popular no debe pasar por transformarse «para parecernos a otros o porque intentemos ser una copia buena, mala o regular de Ciudadanos. Nosotros somos el PP, somos el original, y las copias son otros».

Recuperar el liderazgo



La exministra apeló a defender los valores del PP con «pasión, solvencia y determinación» para recuperar el liderazgo del centroderecha español, entre los que destacó como señas de identidad «la libertad, la iniciativa privada e individual, el afán de superación, la excelencia, el patriotismo y la unidad de España». Además, Cospedal defendió la honorabilidad de los cargos y militancia del PP y lamentó los casos de corrupción y la pérdida de apoyos que ha generado al partido.

«Hemos tenido unos chorizos y delincuentes dentro de nuestras filas que nos han hecho mucho daño, y hoy están algunos hace tiempo donde tenían que estar, es decir, sin libertad», sentenció.