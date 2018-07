Casado asegura que Andalucía es "fundamental" en su proyecto político

El candidato a presidir el PP, Pablo Casado, ha dicho hoy que para su proyecto político Andalucía es "fundamental" y ha buscado el apoyo de los compromisarios, al tiempo que ha defendido que su iniciativa es ganadora e integradora "en el que todo el mundo cabe".

Casado, que ha participado hoy en un acto público con militantes en el municipio malagueño de Fuengirola, ha insistido en que ahora "entramos en otra etapa en la que sí hay que contactar con todos los compromisarios y ganar su confianza".

"Yo si creo que los compromisarios tienen derecho a decidir en el congreso porque hay que respetar las normas del partido para que la dirección nacional que salga tenga la mayor representación del partido, incluso de las candidaturas que no superaron el corte", ha sentenciado.

Ha mantenido que para el PP que él quiere "Andalucía es esencial", por lo que quiere contar con muchos andaluces en la dirección nacional, y ha reivindicado que "la dirección nacional se vuelque con esta tierra para recuperar aquellos ayuntamientos que tuvimos antes de las elecciones 2015 y para alcanzar aquellos municipios y la Junta, donde nunca hemos gobernado".

Respecto a si en Andalucía se ha guardado neutralidad en la campaña de la primera vuelta de las elecciones primarias del PP, donde ha ganado la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría, Casado ha reconocido que "la neutralidad no ha existido" y ha precisado que no lo decía él sino que "lo ha dicho el presidente regional, Juanma Moreno, y varios presidentes provinciales".

Casado, que ha admitido que las primarias en Andalucía ha arrojado "unos resultados no tan uniformes", ha explicado que el sistema de las primarias es "como si tuviéramos la primera parte del partido de fútbol en el que no podemos irnos a los vestuarios a amañar resultados y que hay que salir a la segunda parte al campo".

"O como en Fórmula uno que te dicen como van a salir posicionados los coches en la carrera pero luego quién corre la carrera", ha puesto como ejemplo para puntualizar que los afiliados han elegido a los dos candidatos que pasan a la siguiente vuelta y luego tendrán que decidir a través de sus delegados qué proyecto político debe prevalecer después del congreso.

Para el aspirante a liderar el PP, el proyecto de partido que quiere es "ganador, integrador, en el que todo el mundo cabe", pero también en el que tienen que "enarbolar principios y valores con los que ganamos elecciones",

En este sentido, ha alegado que "no podemos ser el socialismo de derechas en Andalucía sino el Partido Popular, el que transforme la sociedad, el que deje claro que cuando gobernamos la gente ya no cambia, la gente nos prefiere porque hacemos las cosas mejor y creamos empleo".

Preguntado sobre si se ve ganador, Casado cree tener "muchas posibilidades de ganar" las primarias en la segunda vuelta y también de "convencer con nuestro proyecto a los más de tres millones de personas que dejaron de confiar en el PP y volver así a los once millones de votantes para que el PP pueda gobernar sin ningún tipo de acuerdo ni moción de censura".

"No hemos llegado hasta aquí para hacer lo mismo con los mismos sino para contar con todo el mundo pero también con más gente", ha asegurado al tiempo que ha advertido de que "no va a jugar" a que "esto sea un baile de sillas, que al final a los compromisarios lo que se les diga es recuerda quién te ha puesto, quién te tiene que renovar, yo no voy a jugar a eso".

Casado, que ha confirmado que ha estado en contacto con los otros candidatos que no han pasado la primera vuelta, ha asegurado que los cinco están "bastante en la línea de un proyecto de partido que defienda unos principios y unos valores sin complejos, y sobre todo, que quieren llegar al Gobierno de España para cambiar las cosas".

Sobre la también aspirante a liderar el partido y ganadora de la primera vuelta Soraya Sáenz de Santamaría, ha admitido que tienen diferencias pero ha precisado que "ante todo hay que ir a las cuestiones de lo que necesita el partido".