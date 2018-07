La reaprobación de las cuentas de Torremolinos de 2017 es nula según el PP

El Partido Popular de Torremolinos afirma que el mismo tribunal que declaró nula la aprobación de lo presupuestos del Ayuntamiento de 2017 considera nula la aprobación de las cuentas de dicho ejercicio en un pleno posterior, en mayo pasado, ya que éste se celebró una vez vencido el ejercicio cuyo presupuesto se pretendía aprobar.

Así lo afirmó ayer la portavoz y candidata del Partido Popular de Torremolinos, Margarita del Cid, a través de una nota de prensa.

El PP solicitó una aclaración al juez titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Málaga, Lorenzo Pérez, sobre la sentencia 145/2018, en la que reconoció la vulneración de los derechos fundamentales de los ediles de dicho partido durante el pleno en el que se aprobaron los presupuestos por primera vez.

El PP denunció que el equipo de gobierno le trasladó la negativa a las alegaciones presentadas a los presupuestos cuatro minutos antes del inicio del pleno y que les avisaron la noche anterior por whatsapp de la introducción de la aprobación de las cuentas como asunto urgente en el orden del día.

El juez admitió parcialmente la demanda del PP y anuló el acuerdo plenario al vulnerar los derechos de los ediles recogidos en el artículo 23 de la Constitución, «ordenando la retroacción de la actuación administrativa municipal al momento procedimental de la incorporación en la próxima Sesión Plenaria Ordinaria de un Punto del Orden del Día relativo a las ´Alegaciones al Proyecto de Presupuesto General de la Corporación Municipal para el ejercicio 2017 y Aprobación Definitiva, en su caso´».

El PP solicitó entonces una aclaración al juez sobre si los presupuestos debían someterse de nuevo a votación, cosa que hizo el PSOE hace unas semanas.

Ahora el juez ha dictado un auto en el que afirma que no debe aclarar la sentencia al no darse los supuestos para ello pero entre los fundamentos jurídicos recoge que no se puede aprobar un presupuesto cuyo ejercicio ha vencido.

Por ello, el PP critica la actuación del equipo de gobierno, cuyos servicios jurídicos estudian el auto para dilucidar si los presupuestos en vigor serían entonces los anteriores a 2017, aprobados en 2015.

El equipo de gobierno va a esperar a ver qué dictaminan sus servicios jurídicos sobre el caso antes de realizar cualquier manifestación al respecto.

No obstante, fuentes cercanas al equipo de gobierno manifestaron a este diario que sea cual sea la resolución final, las obras que se están ejecutando actualmente en la ciudad, principalmente, el proyecto de peatonalización del centro de Torremolinos, no se verán afectadas y seguirán su curso. En caso de que se dictamine que los presupuestos en vigor son los de 2015, será cuestión de reajustar las partidas presupuestarias, afirman.