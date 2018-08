Torremolinos enviará las cuentas de 2016 sin la aprobación del pleno

El PSOE de Torremolinos no logró sacar adelante las cuentas generales del Ayuntamiento correspondientes al ejercicio de 2016 en el pleno extraordinario celebrado ayer ya que al voto en contra del Partido Popular se sumaron las abstenciones de Costa del Sol Sí Puede, Ciudadanos e Izquierda Unida «que se han puesto de perfil», según afirmó la concejala de Hacienda, Maribel Tocón.

El Partido Popular afirmó que la concejala de Hacienda, Maribel Tocón, intentó convencer al resto de partidos de la importancia de aprobar las cuentas del municipio, enviándole incluso un burofax a los ediles del resto de partidos cuando, según el PP, se pueden enviar las cuentas sin la aprobación del pleno.

«La aprobación por el pleno no es un respaldo a la gestión o a los datos económicos sino el hecho de que es el pleno del Ayuntamiento el que remite las cuentas al Tribunal para su fiscalización y la ley dice que las cuentas deben enviarse con la aprobación del pleno del Ayuntamiento, explicó Maribel Tocón, quien insistió en que, aunque la aplicación informática permite enviarlas sin el respaldo del pleno, y el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, así las va a enviar, estamos incumpliendo lo que dice la ley», manifestó la edil de Hacienda.

El portavoz del PP, José Ramón del Cid, afirmó que el voto en contra de su partido responde a que hay partidas consignadas en otros asientos contables, las cuentas no incluyen los reparos presentados en su día por el interventor, y encima se llevan a pleno para su aprobación con un año de retraso.

Para la concejala de Hacienda, Maribel Tocón, es cierto que hay partidas en otros asientos «porque entre 1998 y 2007 el PP modificó las cuentas y reflejó 13 millones de euros de pérdidas como superávit; esos datos son acumulativos y por eso las cuentas de 2016 incluyen cantidades en partidas que no son las suyas», explicó Tocón. Sin embargo, según la concejala, es el interventor el que formula este expediente y el PSOE no tiene nada que ver. «No es cierto como dice el Partido Popular que las cuentas no incluyan los reparos del interventor porque estos ya fueron enviados al Tribunal de Cuentas», añadió.

La concejala de Hacienda respondió que «el problema es que el PP ha estado acostumbrado a maquillar las cuentas durante 20 años y, si el interventor les ponía problemas, le acosaban laboralmente hasta que se lo quitaban de en medio».

Maribel Tocón quiso destacar el hecho de que ningún partido político ha presentado alegaciones en contra de las cuentas generales de 2016 «y han tenido muchos días para hacerlo. En vez de presentar alegaciones han votado en contra o han preferido mirar para otro lado» añadió la edil de Hacienda.