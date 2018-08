Mijas sigue con el ´No es No´ para prevenir el acoso a las mujeres

La edil de Igualdad de Mijas, Mari Carmen Carmona, presentó ayer por tercer año consecutivo la campaña «No es No», que llegó al municipio malagueño en 2016, enmarcada dentro del programa pionero en la provincia de Málaga sobre la prevención de agresiones hacia la mujer y la educación afectivo sexual, y que continuará en la localidad.

«Seguimos por lo tanto trabajando en esta línea, en la prevención de agresiones con una estrategia de intervención fundamental cuestionando y erradicando las actitudes arraigadas en la sociedad», apuntó la concejala.

La campaña se divide en una parte dirigida a los adolescentes en los centros educativos, dentro de una línea de coeducación y otra que se enfoca en los propios vecinos mijeños que, durante todo el año 2017, han realizado cada 25 de mes una actividad contra la violencia de género dentro de la campaña de la ONU «Pinta tu mundo de Naranja».

Al igual que en ocasiones anteriores, en época estival, este año desde la concejalía de Igualdad se repartirán materiales gráficos para ayudar a difundir y visibilizar el mensaje, ya que, como ha apuntado Carmona, «es fundamental que este llegue al mayor número de personas posibles, no solo para prevenir sino también para cambiar la concepción social, para que nadie sea cómplice de este tipo de conductas». En este sentido, el Consistorio quiere seguir haciendo hincapié en que cuando una mujer dice no, significa no, por lo que no cabe lugar a otro tipo de interpretaciones, sin importar el momento en el que se diga.