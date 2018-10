Incendio en un hotel abandonado en Torremolinos

El centro de Torremolinos es un caos producido por el incendio de un antiguo hotel abandonado, lo que ha obligado a cortar la calle De la Cruz y desviar el tráfico por vías adyacentes. El fuego se produjo poco antes de las 15.00 horas en el antiguo Hotel Cairo, que también era conocido como Kalifa.

El inmueble lleva varios años vacíos, con denuncias de los vecinos por la presencia de okupas en su interior. No obstante, todavía no se conocen las causas del fuego ni si está relacionado con la presencia de okupas. Los bomberos de Torremolinos ya están trabajando en extinguir el fuego, que parece que no ha producido ningún herido, aunque hay servicios sanitarios desplazados a la zona.