Fuengirola pone en marcha una campaña para exigir el futuro hospital

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Fuengirola va a poner en marcha una campaña ciudadana para exigir la construcción y apertura de un nuevo hospital que dé servicio, además del municipio, al término de Mijas. La alcaldesa fuengiroleña, Ana Muña (PP), recordó ayer que esta infraestructura sanitaria fue prometida por el expresidente de la Junta Manuel Chaves hace 15 años.

Mula participó el pasado martes en un encuentro al que asistió su homólogo mijeño, Juan Carlos Maldonado (Cs), así como la viceconsejera de Salud, María Isabel Baena. El objetivo no era otro que «intentar avanzar en este proyecto esencial y que es absolutamente imprescindible para el bienestar de los fuengiroleños y mijeños», relató ayer.

«No obstante, en ese mismo encuentro se conoció que el Ayuntamiento de Mijas no ha completado el proceso urbanístico para poner a disposición de la administración autonómica los terrenos donde se construiría esta infraestructura sanitaria», alegó la propia alcaldesa. Añadió que la ciudadanía se merece una sanidad de primera y es la Administración autonómica la que actualmente «nos trata como vecinos de segunda», alegó.

Acerca del procedimiento para la financiación de las obras, Mula fue tajante: «La Junta en esa reunión no barajó que sean los ayuntamientos de Mijas y Fuengirola los que sufraguen los trabajos». Y es que el Consistorio mijeño había anunciado, hace unos seis meses, que iba a consignar 4 millones de euros para este proyecto.

Críticas a Maldonado



La alcaldesa recordó que dicho ofrecimiento también lo aceptó Fuengirola, «siempre y cuando la Junta lo pidiera y hubiese un acuerdo en el que se establecieran plazos concretos para conseguir la infraestructura sanitaria», alegó. Mula también se refirió ayer a que hace seis meses Maldonado anunció la puesta en marcha para la innovación de los terrenos y lamentó que, actualmente, sólo se hayan solicitado los informes medioambientales previos a la Junta.

«Además, el alcalde de Mijas reconoció que no había solicitado los mismos hasta el pasado mes de septiembre. Por tanto, la aprobación definitiva de la innovación de elementos podría tardar entre seis y ocho meses, en el mejor de los casos, siempre y cuando los informes autonómicos sean favorables», criticó la propia regidora.

Ya en su día, como remarcó, el Consistorio de Fuengirola, manifestó que para destinar 4 millones en el presente ejercicio tendría que haber una cesión de terrenos, «que de momento no está; una aceptación de los mismos, que no se ha producido; una redacción de proyecto y una licitación, que tampoco. Jamás engañaré a mis vecinos afirmando algo que no es real y estoy aquí para dar cuenta de cómo está la situación», insistió Mula.

«Lo que sí les digo a mis vecinos es que voy a seguir luchando junto a ellos para que tengamos la atención sanitaria que merecemos. Ya está bien de excusas y parálisis, los fuengiroleños y también los mijeños se merecen los mejores servicios y una sanidad digna», matizó en nombre del gobierno fuengiroleño.