La AECC crea un voluntariado para atender a pacientes extranjeros

La Asociación Contra el Cáncer (AECC) de Mijas y Fuengirola ha abierto un nuevo servicio destinado a los extranjeros víctimas de esta enfermedad, para lo cual ha iniciado la búsqueda de personal voluntario que hable diferentes idiomas.

El nuevo servicio, llamado AECC Pink Ladies, fue presentado ayer por la presidenta de la Junta Local de la AECC en Fuengirola-Mijas y coordinadora de las AECC Pink Ladies, Paula Casas, en un acto al que asistieron el gerente provincial de la AECC en Málaga, Pedro González; el concejal del departamento de Extranjeros del Ayuntamiento de Mijas, Roy Pérez; la jefa del Departamento de Extranjeros, Annette Skou, y la concejala de Voluntariado, Laura Moreno.

La Asociación Española Contra el Cáncer explicó que este servicio estará compuesto de voluntarios extranjeros, que hablen diferentes idiomas y que serán formados por la asociación para llevar a cabo los múltiples servicios que ofrece la asociación a las víctimas de cáncer y sus familias.

Para ello, este colectivo está buscando voluntarios extranjeros que hablen inglés, lenguas escandinavas, francés, alemán, árabe, ruso, entre otras, para llevar a cabo diferentes tipos de trabajos de voluntariado.

La vicepresidenta de la AECC de Fuengirola-Mijas, Paloma Gómez, informó de que precisan tres tipos de voluntarios: de acompañamiento, testimoniales, y de ayuda a domicilio. «Nuestros voluntarios realizan el trabajo que más les gusta hacer dentro de la asociación. ¿En qué eres bueno? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Pues ese es el tipo de trabajo que puedes llevar a cabo en nuestra asociación», explicó la Paloma Gómez.

La asociación ofrece una amplia gama de servicios gratuitos para pacientes y familias, pero la mayoría de los extranjeros en Mijas desconocen la ayuda disponible. «La idea es crear The AECC Pink Ladies con voluntarios extranjeros fundamentalmente para ayudar a todos los extranjeros con cáncer, así como organizar eventos para promover campañas de concientización para prevenir el cáncer y recaudar fondos», explicaron fuentes de la asociación, que ha puesto en marcha un número de teléfono exclusivo para la ayuda a los extranjeros: 658 946 903.

«Hay muchas personas que necesitan nuestros servicios. Se me rompe el corazón cuando un extranjero con cáncer nos contacta y lo único que quiere es hablar con alguien en su lengua materna y no poder ayudarle, porque no tenemos a nadie que hable su idioma», explican. A partir ahora, con la ayuda de nuevos voluntarios, el idioma dejará de ser una barrera en la lucha contra el cáncer.