Estepona inicia la retirada de contenedores soterrados en desuso

El Ayuntamiento de Estepona ha comenzado la retirada de un centenar de contenedores soterrados que se encuentran en desuso. De esta manera, va a recuperar espacio para ampliar las aceras en algunas calles y crear nuevas plazas de aparcamiento, según informó el teniente alcalde del área Sociocultural y Servicios, Blas Ruzafa.

El Consistorio ha apostado por retirar estos contenedores porque no resultaban funcionales, ya que no se pueden trasladar según las necesidades que van teniendo los establecimientos y conjuntos residenciales de cada zona. Además, añadió el equipo de gobierno, por su diseño no pueden modificarse con la frecuencia que sí permiten los contenedores en superficie.

Los contenedores soterrados, que desde hacía años no eran utilizados, generaban malos olores y problemas de higiene ya que su recogida no era tan frecuente como la de los contenedores en superficie. Por ello, el equipo de gobierno apostó por dotar a la ciudad de cubos que puedan ser reemplazados con facilidad en caso de que presenten algún problema y limpiados cada vez que lo necesiten.

Ruzafa añadió que el Ayuntamiento va a utilizar los espacios recuperados para ensanchar las acerar, colocar alcorques con nuevos árboles, nuevas plazas de aparcamiento o ampliar el espacio para contenedores en superficie.