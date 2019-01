La reforma de la estación de La Nogalera comenzará en marzo

Las obras de reforma de la estación del tren de Cercanías de La Nogalera en Torremolinos comenzarán en el mes de marzo si se cumplen los plazos previstos, según afirmó ayer a La Opinión de Málaga la concejala de Urbanismo, Maribel Tocón.

La concejala lamentó que Renfe no tuviera en cuenta en su día el proyecto que diseñó el estudio de arquitectura de Antonio Lamela –conocido entre otros muchos proyectos por ser el autor de la T4 o de la última reforma del estadio Santiago Bernabéu– «acorde con lo que se merece una ciudad turística como Torremolinos».

Sin embargo, según Maribel Tocón, «después de numerosas reuniones, nos encontramos con un proyecto, de un día para otro, para el que incluso no pidieron nuestro visto bueno y que, posteriormente, no hemos podido modificar porque supondría comenzar todos los trámites de cero y seguir varios años más en la misma situación que ahora».

El proyecto de accesibilidad, cuya adjudicación tiene previsto concluir Renfe a mediados del mes de febrero, supone la construcción de una entrada con escaleras mecánicas y de obra, y un ascensor de gran capacidad, desde el exterior de la plaza hasta el vestíbulo. Una vez allí, se instalarán otros dos ascensores de gran capacidad para acceder desde el vestíbulo hasta los andenes para las personas con problemas de movilidad y se mantendrá el acceso mediante escaleras de obra.

Vecinos y equipo de gobierno exigían la instalación de escaleras mecánicas e incluso rampas entre el vestíbulo y los andenes, para hacerla más accesible y prevenir los problemas de las personas con dificultades de movilidad en horas punta, así como el bloqueo que pudieran sufrir los pasajeros, en caso de fallo de los ascensores.

Según la concejala Maribel Tocón, el proyecto final no satisface las expectativas de los vecinos ni del Ayuntamiento de Torremolinos después de tantos años de espera. «Prácticamente nos dijeron que esto son lentejas, pero esperamos introducir algunas mejoras en el proceso de ejecución de obra, siempre dentro de la normativa vigente», añadió Maribel Tocón.

«Reformar el proyecto sería perder varios años más –insistió la concejala de Urbanismo de Torremolinos–. La verdad es que la estación va a ser mínimamente accesible, pero ahora mismo es que no lo es, y no se trata de retrasar el proyecto dos o tres años más», insistió Tocón.

El proyecto de reforma de la estación va a suponer una inversión de 7,5 millones de euros después de años de trámites y de reivindicaciones, «pero cuando la inauguren ya quedará obsoleta y eso es una pena», insistió Tocón.

Según la concejala de Urbanismo, el proyecto reduce de dos a uno los accesos a la estación y hace pasar a todo el mundo por el mismo torno para reducir los costes de mantenimiento, lo que limita las posibilidades del proyecto. «Incluso hay un pasillo muy largo que conecta ambos andenes y carece de ventilación y que intentaremos modificar para hacerlo más cómodo».

La plataforma ¡Ascensor Ya! que aglutina a una treintena de entidades ciudadanas se reunió ayer y en unos días anunciará su postura oficial. A nivel particular, el descontento es grande porque se echa de menos la existencia de rampas entre el vestíbulo y los andenes que no obligue a las personas en silla de ruedas a tener que ir hasta otra estación porque el ascensor está roto durante semanas, «como me ha ocurrido en Málaga, porque falta una pieza que tiene que venir de Alemania», denuncia Trinidad Rico, miembro de la plataforma.