Torremolinos entrega la Medalla de Honor al embajador del Reino Unido

Torremolinos entregó ayer la Medalla de Honor de la Ciudad al embajador del Reino Unido en España, Simon Manley, en nombre de todos los ciudadanos británicos a los que la localidad quiere reconocer su «contribución al desarrollo turístico, económico, cultural y social» del municipio. La decisión fue tomada por el pleno de septiembre, dentro de los actos del 30 aniversario de la autonomía de Torremolinos.

En la recepción oficial celebrada ayer en la Casa de los Navajas, junto a la corporación municipal, autoridades y empresarios, Ortiz destacó el «papel de los británicos en el desarrollo de Torremolinos como destino turístico a principios del siglo pasado. Hicieron de nuestro pueblo el suyo, disfrutando de nuestras costumbres e integrándose en nuestra sociedad, enriqueciéndola y dándole a Torremolinos un lugar en Europa».

El alcalde se remontó a finales del siglo XIX para rememorar la figura del militar inglés Sir George Langworthy, conocido como «el inglés de la peseta», quien se estableció en el antiguo cuartel de carabineros del Castillo de Santa Clara, y destacó «por su labor con los pobres, mientras hacía de embajador del turismo de Torremolinos».

En este punto, Ortiz reivindicó la figura de Margarita Horn y Taylor, misses Beautell, mujer de carácter amable que tuvo el genio y la entereza de poner en marcha el más antiguo hotel de la Costa del Sol en el Castillo de Santa Clara, que arrendó a Langworthy. «Ella es la incuestionable pionera de la Costa del Sol, la verdadera impulsora de Torremolinos como destino turístico británico», dijo Ortiz.

El alcalde recordó que podría ser uno de los hoteles más irresistibles del Mediterráneo, y fue el protagonista de la primera promoción turística del establecimiento en el mercado británico bajo el slogan «Sun, Golf, Tennis, Bathing all the year at Santa Clara, Torremolinos».

Aquel anuncio, añadió Ortiz, desencadenó la atracción del municipio en aquel país. «Ya en los años 50 llegaron artistas, aristócratas y otros personajes famosos de toda Europa y el mundo, lo que trajo la consiguiente fama internacional» y la construcción de importantes hoteles de lujo como La Roca y el Pez Espada, «extendiendo el turismo a otros municipios de nuestro entorno» y desencadenarían el boom turístico en los 60.

El embajador británico, Simon Manley, calificó como un honor el reconocimiento del Ayuntamiento de Torremolinos por la contribución de los británicos a la ciudad, tanto por parte de los residentes como por los turistas e inversores connacionales. «Vivimos tiempos de incertidumbre, pero hay algo de lo que no tengo dudas: Torremolinos, la Costa del Sol y Andalucía han estado, están y estarán en el corazón de los británicos, quienes tienen una historia de amor con esta tierra», afirmó.