Pasión por lo clásico en Torremolinos

El paseo marítimo de Torremolinos se convirtió ayer en el nuevo escenario del Rockin Race Jamboree, que celebró la primera carrera y exposición de vehículos clásicos. El alcalde, José Ortiz, acompañado por la concejala de Promoción Cultural, Aida Blanes, asistió a la competición celebrada en El Bajondillo y destacó que «esta nueva ubicación es un paso decisivo y es un espacio ideal, porque permite a los cientos de asistentes disfrutar del buen tiempo, de la playa y de la gastronomía de Torremolinos».

La carrera y exposición de vehículos se denominó «The Dash» y, según la organización, pretendía rendir homenaje a los primeros días del cromo, la velocidad y la música en torno al mayor festival de Rockabilly de Europa. A Torremolinos han llegado en torno a 50 coches procedentes de colecciones privadas de países como Francia o Suiza y también algunos del Museo Automovilístico de Málaga. Todos los vehículos (tanto coches clásicos como hot rods y pick-ups) son anteriores a 1965 y de marca estadounidense o europea.

Desde el pasado jueves, los sonidos más puros del rock&roll, el swing, el rockabilly o el beat han sonado en Torremolinos a través de una treintena de bandas y solistas de 11 países: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia,Argentina, Bélgica, Francia, Finlandia, Portugal, Holanda y España. Una cita que ha reunido a las mejores bandas y solistas del mundo y que congrega a más de 5.000 personas de toda Europa, de EEUU y Latinoamérica.

Como cabezas de cartel de esta 25 edición están los estadounidenses The Blaster, The Paladins, The Original Planet Rockers, JD McPherson, Los Straitjackets y Dale Watson; los alemanes Hot Boogie Chillun o el argentino Johnny Tedesco, considerado el primer autor y compositor hispanohablante que compuso y grabó rock'n roll en español.