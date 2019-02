Una jornada para gastar 10.000 euros en los comercios de Torremolinos

Daniel, un joven de 24 años de Torremolinos, vivió este jueves un día especial y único. Como ganador del concurso 'I LOVE Reyes por un Día', organizado por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos (ACET), ha tenido la posibilidad de gastarse 10.000 euros en los comercios del municipio.

En una frenética jornada de 10 horas, este vecino de Torremolinos ha recorrido las cuatro zonas comerciales de la localidad para gastarse esos 10.000 euros: Centro; Bajondillo, Playamar y los Álamos; Calvario; Carihuela, Montemar y El Pinillo.

Durante la jornada, marcada por la fiesta, la emoción y las sorpresas, el ganador ha estado acompañado por sus familiares y amigos; por una charanga; una pareja de zancudos; un coche de lujo para trasladarse; el equipo de la ACET, presidido por Juan Vallejo y la Junta Directiva; y la decoración rosa, color corporativo de la campaña, con globos, corazones, purpurina y originales accesorios de fiesta.

Ha sido una jornada especial para Daniel, que a sus 24 años, está en paro y en periodo de independizarse junto a su novia, por lo que ha invertido parte del dinero en comprar muebles, electrodomésticos y demás objetos para su nueva vida, así como un recambio de ruedas para su coche.

En su lista también figuran artículos deportivos y aparatos electrónicos, además de varios regalos para sus familiares. Pero, sobre todo, Daniel tenía claro que quería donar parte del premio a una obra social de Torremolinos, y lo ha hecho al comedor Emaus. "Sigo nervioso y no me lo creo. Ojalá este sueño se hiciese realidad muchas más veces. Además, estoy expectante por saber si me dará tiempo a gastarlo todo y poder conseguirlo", explica el ganador.

La jornada comenzó con un desayuno de bienvenida para recibir desde bien temprano al ganador y acompañantes, y la llegada de un coche de lujo que los trasladó por todo el municipio para realizar sus compras como un auténtico rey. Los comerciantes y vecinos de Torremolinos se han entregado por completo a esta gran fiesta, sumándose a la celebración y saliendo a la calle para recibir a su particular rey de las compras, rodeado de un gran espectáculo que se abría a su paso.

A las 13.00 horas, el cortejo de 'I LOVE Reyes por un Día' estableció su fiesta en la Plaza Costa del Sol, coincidiendo con la inauguración de la peatonalización. La peatonalización de esta zona es un proyecto que la ACET propuso hace 19 años en un informe de Centro Comercial Urbano de Torremolinos, recogido en su famoso 'Libro azul', y que incluía las claves principales de dicha peatonalización como eje principal del desarrollo comercial de Torremolinos.