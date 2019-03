Fernández Montes deja el PP por las diferencias con la dirección del partido

Descarta presentarse a las locales de mayo

Pedro Fernández Montes deja el PP. Quien fuera alcalde Torremolinos hasta el año 2015, uno de los grandes clásicos de la política local malagueña, le da las espaldas a lo que ha sido el partido de su vida debido al enfrentamiento que mantenía con la dirección provincial desde que no logró revalidar la alcaldía en las últimas elecciones locales. A partir de entonces, el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, designó a Margarita del Cid como nueva candidata popular en Torremolinos. Un paso que no fue asimilado por Fernández Montes, que rechazó en todo momento el apoyo a la también presidenta de la Mancomunidad. El veterano político anunció su marcha, ayer, en una rueda de prensa convocada para la ocasión, en la que también dejó claro que no se volverá a presentar a la convocatoria de mayo.

No como candidato aseguró, aunque no descartó brindarle su apoyo a otra candidatura distinta a la de Del Cid. De hecho, se le relaciona ya con Por Mi Pueblo Torremolinos, partido de nuevo cuño.

«Me echan»



Fernández Montes, que se ha caracterizado estos años por rehusar las comparecencias públicas, habló ayer sin tapujos y culpó directamente al propio Bendodo y a Del Cid de su marcha. «Me echan», llegó a decir, y abundó en una serie de irregularidades en las que habría caído Del Cid a lo largo de los últimos años. «Bendodo, con mando militar, hurtó a los militantes el derecho a elegir sus representantes porque sabía que Margarita no tenía el apoyo de ellos», afirmó Fernández Montes.

La pérdida de las mayorías absoluta, principal aval del exalcalde de Torremolinos, precipitó el fin de su legado en 2015. Ciudadanos no quiso apoyarle y exigió al PP un candidato alternativo para la alcaldía. Los populares seguían siendo la fuerza más votada, pero la aritmética permitía un cambio en el gobierno del Ayuntamiento de Torremolinos. Como Fernández Montes no renunció, Ciudadanos viró su apoyo al candidato del PSOE y actual alcalde, José Ortiz.

Montes, que creyó que encabezar la lista más votada legitimaba automáticamente la permanencia en el cargo, cumplió hasta el final con su intención de permanecer anclado en su cargo y se enfrentó, incluso, a los movimientos de su propio partido, que estuvo tejiendo maniobras hasta el final para forzar su renuncia a la alcaldía y obtener el beneplácito de Ciudadanos que había pedido, a todas luces, la cabeza de Fernández Montes. Aunque ahora haya descartado presentarse como candidato a la alcaldía en 2019, su apoyo expreso a otra candidatura se puede convertir en un dolor de cabeza para Del Cid. Fernández Montes siempre ha demostrado que puede contar con un núcleo fiel de militantes del PP de Torremolinos, que sabe movilizar.