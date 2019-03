Denuncian una nueva agresión a una médico en Torremolinos

Una médico del centro de salud San Miguel de Torremolinos fue víctima de una agresión, otra más, por parte de la madre de la paciente a la que estaba atendiendo. "Tras una agresión te quedas con una sensación de impotencia. Casi todos los días vemos insultos y malas formas en consulta pero nunca antes me habían agredido físicamente", afirmaba la facultativa al Colegio de Médicos de Málaga, quienes tras producirse la agresión le informaron de los pasos que tenía que seguir para denunciar los hechos, que ya han sido llevados ante el juez este mismo jueves, cuando se celebró el juicio rápido al que la víctima acudió acompañada de la abogada del colegio, la letrada Cristina Sarmiento. Finalmente no hubo conformidad por lo que se fijó la fecha de juicio para el 3 de febrero de 2020. La agresora no podrá acercarse a la médica -y por lo tanto tendrá que cambiar de centro de salud- porque la juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos ha dictado orden de alejamiento de 300 metros.

A pesar del "mal rato" que reconoce haber pasado, la médico se encuentra bien y tiene pensando volver al trabajo este mismo viernes.