La Mancomunidad de la Costa del Sol cierra 2018 sin deudas

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental es una de las entidades públicas más saneadas económicamente, según se desprende de la liquidación del presupuesto de 2018, que ha sido aprobado por la Asamblea de la Mancomunidad en su reunión de este miércoles.

"Los números hablan por sí mismos", señala Del Cid, quien desgranó que "el Remanente de Tesorería de la Mancomunidad asciende a 22.321.915,69 euros, no tenemos deudas de ningún tipo y el Resultado Presupuestario es de signo positivo y por importe de 6.694.747,39 euros. Esto nos sitúa, claramente, como una de las administraciones públicas más saneadas".

Añadió la presidenta que "la situación económica de la Mancomunidad es excelente pues el Remanente es positivo en una cantidad importante, el Resultado Presupuestario también y no existe deuda viva ni a corto ni a largo plazo con entidades financieras, lo cual hace que no sólo no se dependa de los bancos, sino que estemos en situación de poder hacer frente a cualquier necesidad de los residentes en la Costa del Sol Occidental en los servicios que les prestamos. Y todo ello, sin descuidar el rigor cumpliendo con holgura los objetivos de estabilidad Presupuestaria y de Límite de Gasto".

Margarita del Cid basa estos buenos resultados económicos en "la gestión racional de los recursos y en la austeridad, que han sido los dos ejes de nuestra política económica desde que llegamos a la Presidencia de la Mancomunidad, fórmula que se hace extensible también a la empresa pública Acosol".

Por otra parte, el informe de morosidad y periodo medio de pago también arroja unos resultados muy significativos. Según el informe presentado por la Intervención de la Mancomunidad, y que ha sido refrendado por la unanimidad de la Asamblea, "las facturas pagadas y las facturas pendientes de pago de Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental se encuentran incluidas dentro de lo permitido por la legislación de morosidad comercial. Así, el periodo medio de pago de la entidad es de 8,57 días".