Cs reclama un plan integral para mejorar las playas de Mijas

El candidato número uno de Ciudadanos al Congreso por Málaga, Guillermo Díaz, ha reclamado la necesidad de que la costa malagueña cuente con un sistema de protección estable para todas sus playas que mitigue los daños producidos por los temporales y la pérdida habitual de arena.

Díaz explicó en Mijas que la propuesta de Ciudadanos pasa por hacer un plan integral único para toda la Costa del Sol, «porque la protección de un municipio puede hacer que los daños por temporales se desplacen a otro municipio». Asimismo, lamentó que tengan que realizarse aportes periódicos de arena para recuperar las playas cuando se producen temporales. «No debemos conformarnos con poner arena, que eso es pan para hoy y hambre para mañana».

El candidato de Cs recordó que la Comisión Europea ha librado 400.000 euros para un estudio integral sobre la protección del litoral de la provincia y abogó por que «los municipios se comprometan a hacerla de manera colaborativa, no ir cada uno por su lado, cuando las protecciones de un sitio perjudican a otro».

Fondos europeos

Díaz propuso un plan financiado con fondos europeos, que se aproveche ese plan para hacer el plan integral, que se lleve a cabo y se haga de forma conjunta de toda la Costa del Sol y la Axarquía y no ir «como el ejército de Pancho Villa, cada uno por su lado».

También recordó que no deben repetirse ejemplos anteriores con estos fondos, y «que no le ocurra al PP y al PSOE, como en otras ocasiones, que tienen que devolver el dinero a Europa porque no saben qué hacer con él o no lo usan bien». En este punto, Díaz aseguró que esta es la propuesta que mantiene también el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, que le acompañó a la visita a la playa de Butiplaya. «No podemos trabajar de manera aislada, nuestra propuesta ha sido que el resto de municipios son aliados, no competidores y actuar de manera independiente conlleva muchas veces problemas para el propio destino», agregó Maldonado. La formación proseguirá su campaña hoy, en la capital, y tendrá un acto de partido mañana en Alhaurín de la Torre.