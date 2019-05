Dimiten en bloque cuatro ediles del PSOE de Casares

El candidato a la alcaldía de Casares por el PSOE, Antonio Muñoz, y los tres concejales que también resultaron electos en el 26 de mayo, Juana Quirós, Salvador Encina y Herminia Pineda, han presentado su dimisión como ediles por los malos resultados electorales.

Muñoz, que concurría a las elecciones como candidato a la alcaldía por tercera vez, avanzó su intención de dimitir en una entrevista en la Radio Municipal de Casares el pasado domingo tras conocer los resultados electorales en los que su partido obtuvo 764 votos (86 menos que en 2015) y el mismo número de ediles que en la legislatura anterior, cuatro.

En declaraciones a Efe, Muñoz ha indicado que además de los cuatro ediles electos, tiene la intención de dimitir casi la totalidad de la candidatura que concurrió a las elecciones, no obstante, ha asegurado que el grupo socialista en la corporación municipal "está asegurado", con cuatro miembros de la lista que no van a dimitir y que se convertirán en concejales, de los que no ha querido avanzar los nombres.

En cuanto a los motivos que le han llevado a dimitir, el propio PSOE de Casares indicaba en sus redes sociales que el candidato se consideraba el "máximo responsable" de la derrota electoral.

El PSOE de Casares ha vuelto a obtener en estas elecciones cuatro concejales, frente a los dos del PP y los siete de IU que volvía a ganar las elecciones con mayoría absoluta, revalidando José Carrasco su cargo de alcalde y dejando un mapa político idéntico en la corporación municipal.

"Han sido cuatro años de una labor de oposición muy intensa en la que hemos estado volcados en la atención a los ciudadanos, tratando de trasladar sus quejas y peticiones a las administraciones competentes, siempre hemos estado al pie de cañón y pese a todo, los resultados no han sido los deseados", ha lamentado el socialista.En este sentido ha señalado que "ha llegado el momento de que otro equipo, liderado por otras personas, asuman esta enorme responsabilidad", añadiendo que "ha sido un orgullo inmenso haber sido concejal de mi Ayuntamiento durante ocho años".