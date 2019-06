Ana Mula asegura que arranca "un nuevo ciclo" en Fuengirola

La candidata 'popular' Ana Mula ha sido investida este sábado como alcaldesa de Fuengirola en un pleno extraordinario en el que se ha nombrado a la nueva Corporación que conformará el Ayuntamiento durante los próximos cuatro años.

Durante su discurso, la regidora ha asegurado que con esta toma de posesión arranca "un nuevo ciclo, la que será la nueva Fuengirola para ser una ciudad de vanguardia a todos los niveles", asegurando que su gestión girará en torno a tres pilares básicos: conseguir el mayor bienestar para los fuengiroleños, la mejora constante de las infraestructuras y la proyección de Fuengirola para consolidarla como un referente nacional e internacional a todos los niveles.

El PP fue de nuevo la lista más votada en las elecciones municipales de este pasado 26 de mayo, logrando ampliar su mayoría absoluta de 14 a 15 concejales, mientras el PSOE ha subido de cinco a seis ediles y Vox ha desembarcado en el pleno con un edil. Ciudadanos se situó en tercer lugar con dos concejales e IU Andalucía logró un edil.

Durante su intervención, la alcaldesa ha calificado el día "como un momento histórico ya que estamos dando los primeros pasos para conformar la nueva Fuengirola".

En este sentido, ha querido agradecer la confianza que los vecinos han depositado de nuevo de forma mayoritaria en su gestión "en este gobierno estable, eficaz, solvente y sólido".

Ahondando en sus ejes de gobierno, Mula ha explicado que el bienestar de las personas, como hasta ahora, siempre serán su prioridad, en el sentido de que trabajará de forma constante para mejorar la calidad de vida. Para ello, se fomentarán las acciones relacionadas con el empleo cuyo impulso, "a pesar de no ser una competencia municipal es la mejor acción social que podemos llevar a cabo", ha apuntado.

En este sentido, Ana Mula ha adelantado que su equipo de gobierno apoyará decididamente a los emprendedores y empresarios, además de desarrollar políticas sociales para las personas que atraviesan por situaciones vulnerables ampliando cada año las inversiones de carácter social.

Ana Mula ha adelantado que se incorporará la figura del concejal de Barrio, de tal manera que cada área de la ciudad contará con un responsable para que todo esté en perfecto estado y tener un trato más directo aún con los vecinos. También se contará con una nueva Concejalía de Acción Ciudadana, para potenciar la participación activa.

"Cuento con el mejor equipo, con un equipo excepcional; me he presentado ante vosotros con un programa, ahora de gobierno, que significa el compromiso que me une a todos y cada uno de mis vecinos, cuyo cumplimiento es mi prioridad más absoluta", ha asegurado.

La mejora de las infraestructuras es otro pilar de su programa, al asegurar que durante este mandato se harán realidad iniciativas que son fundamentales para el futuro de la ciudad y su modernización. Así, ha recalcado los avances que se están realizando relativos a la remodelación del Puerto para abrirlo a la ciudad y que sea un polo de generación de "empleo y riqueza".

También ha hecho referencia al desbloqueo que se ha producido por parte de la Junta de Andalucía con respecto al Hospital, el Centro de Salud de Los Pacos-Torreblanca y al servicio de Urgencias 24 horas. Además ha asegurado que trabajará para que Fuengirola disponga de una estación de autobuses acorde a las características de la ciudad, construirá un gran Teatro y Centro Cultural y se crearán nuevos parques, a los que ha denominado "como pulmones verdes".

"Renovaremos Mercacentro mano a mano con los comerciantes para que sea el epicentro de la actividad comercial y un edificio emblemático de la nueva Fuengirola. Por tanto, haremos realidad juntos, proyectos que sólo este equipo de gobierno puede acometer y así lo habéis entendido los fuengiroleños", ha afirmado durante su intervención.

En lo que se refiere a la proyección del municipio, la alcaldesa ha adelantado que su gestión no sólo tiene la vista puesta en los que se necesita a corto plazo "sino en los próximos 20 años".

Así, ha hecho un llamamiento a los vecinos informando que hay que "pensar en grande, mirar lejos, poner en valor, dentro y fuera, nuestro potencial como ciudad, aquello que nos define y lo que nos distingue. Se trata, de convertir nuestra ciudad en un espacio único, con innovación, en el que tengan cabida aspectos de vanguardia que hagan de Fuengirola una ciudad referente en modernidad y desarrollo urbano sostenible. Una ciudad que sea espejo a nivel europeo", ha asegurado.