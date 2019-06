Salva la vida el día de su cumpleaños gracias a un desfibrilador

Carlo Firetto, un turista italiano aficionado al golf salvó su vida el día que cumplía 73 años, gracias a un desfibrilador. Carlo sufrió una parada cardíaca mientras practicaba el golf en la Costa del Sol, en las instalaciones de Mijas Golf.

La rápida actuación de dos empleados de seguridad y la existencia de un desfibrilador DOC (Desfibrilador Operacional Conectado) de B+SAFE en las instalaciones, fue determinante a la hora de salvar su vida. Ambos encontraron a Carlos sin latido, pero su insistencia a la hora de realizar las descargas fue determinante y Carlo Firetto se recuperó.

En su última visita a Mijas Golf, Carlo explicó que "estoy vivo gracias al desfibrilador y a Fernando. No sé cómo agradecer a Mijas Golf este servicio. Si llega a ocurrirme en cualquier otro lugar que no cuente con este dispositivo, no estaría aquí. He vuelto a nacer y me encuentro mejor que nunca".

Por su parte, Lorenzo Pérez, director del Club se mostró totalmente satisfecho por tener un desfibrilador "la felicidad por haber ayudado a salvar una vida es indescriptible. Creo que hay que extender el uso de los desfibriladores y la formación del personal en estas técnicas porque contar con los medios adecuados y actuar con rapidez son la diferencia entre la vida y la muerte en estos casos".

"Cada año son más las personas que salen con vida de un accidente cardiaco gracias a los desfibriladores", comenta Nuño Azcona, CEO de B+SAFE, compañía que instaló el desfibrilador en Mijas Golf. "Muchos establecimientos turísticos de la Costa del Sol -añade- han sido pioneros en la cardioprotección de su instalaciones, equipándolas con desfibriladores, y ya son muchas las vidas que han salvado".