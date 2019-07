El PP de Mijas se enroca contra un posible pacto con Cs: "No es no"

"No es no". Así de claro. El Partido Popular de Mijas que lidera Ángel Nozal se reafirma una y otra vez en su negativa a pactar la alcaldía con Ciudadanos y, mucho menos, a cederla otra vez a Juan Carlos Maldonado, como ya hiciera en 2015.

De aquellos polvos, estos lodos, piensan en la Costa del Sol. Aunque el líder del Partido Popular de Mijas no quiere hacer declaraciones ante los medios de comunicación por prudencia, su entorno no oculta lo que es un secreto a voces en el municipio: jamás volverán a pactar con Juan Carlos Maldonado.

El PP reivindica que ha vuelto a ser el partido más votado en las elecciones municipales, aunque haya perdido dos ediles, y no está dispuesto a repetir la experiencia de hace cuatro años.

En aquella ocasión, a pesar de tener 11 ediles el PP por 5 de Ciudadanos, le cedieron la alcaldía como muestra de buena voluntad ante el entendimiento entre los dos partidos. Pero después de la experiencia y "de cómo nos ha tratado Maldonado todos estos años, no estamos dispuestos a poner la otra mejilla".

El pacto PP-Cs de 2015 no llegó ni a un año. Se rompió a los diez meses por los desencuentros políticos y personales entre ambos líderes, que se muestran ahora irreconciliables.

El PP de Mijas afirma que ni la dirección provincial ni regional del partido le ha mostrado documento alguno firmado con Ciudadanos para repartirse dos años la alcaldía de Mijas. "Lo que nos han transmitido es la conveniencia de trasladar a Mijas el acuerdo de gobierno en la Junta de Andalucía pero los dirigentes andaluces no conocen como nosotros la realidad del día a día en Mijas".

El equipo de Ángel Nozal cierra filas en torno a su líder y reivindica su autonomía dentro de la estructura del partido y no teme incluso la expulsión del Partido Popular: "No nos han traslado la posibilidad de que pueda haber expedientes disciplinarios o de que se pudiera llega a la expulsión del partido si no aceptamos repartirnos la alcaldía. No contemplamos ese escenario", afirman fuentes del PP mijeño.

Lo único que se plantean es votar a su candidato a la alcaldía, Ángel Nozal, en el pleno de mañana viernes y que cada partido haga lo mismo. De esa manera Nozal se convertiría en alcalde con el voto de los 9 ediles del PP, frente a los 8 del PSOE, los 6 de Cs, y los ediles de CSSP y Vox, al ser la fuerza más votada.

E insisten en que dicho acuerdo no afectaría a la presidencia de la Diputación, para la que el PP ya tiene firmado el pacto con Cs.

Es más, el PP de Mijas vería más factible un pacto de gobierno con el PSOE, con cuyo líder a nivel local, Josele González, tienen buena sintonía, antes que con Cs. Sin embargo, son conscientes de que las direcciones provinciales, regionales y nacionales no entenderían dicho pacto.

De hecho, afirman que Ángel Nozal se lo planteó a Josele González, al ser el PSOE la segunda fuerza más votada, pero el líder socialista asumió que los votantes le relegaron a la oposición y su líder no se quiere quemar ante la posibilidad de convertirse en alcalde en solitario más pronto que tarde.