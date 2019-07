La edil de PMP que dio la alcaldía a Ortiz cobrará 115.000 euros al año

La concejala de Por Mi Pueblo (PMP) –el partido creado por el exalcalde Pedro Fernández Montes, tras su salida del PP de Torremolinos, y cuyo voto contribuyó a dar la alcaldía al socialista José Ortiz– cobrará 115.000 euros al año, según denunció ayer el PP tras el pleno extraordinario celebrado para la constitución del Ayuntamiento de Torremolinos.

La portavoz del PP, Margarita del Cid, criticó que la concejala de PMP, Avelina González, percibirá 52.000 euros como concejala con exclusividad, más 50.000 euros por la asignación a cada grupo municipal –ella es la única de su grupo–; y 13.200 para gastos varios, lo que sumaría 115.200 euros al año, que pueden llegar a 134.400 si se le suman los 19.200 euros que cobraría por asistir a los consejos de las empresas y patronatos municipales. La otra edil que propició que el PSOE renovase la alcaldía –con el respaldo de Adelante Torremolinos– la exconcejala de Vox, Lucía Cuin, cobrará 58.700 euros al año (46.700 por dedicación parcial y 12.000 euros para gastos varios), que podrían llegar a 77.900 euros, según el PP, si le permiten cobrar por la asistencia a los consejos de las empresas municipales.

En total, denuncia el PP, el equipo de gobierno de Torremolinos gastará un 66% más en cargos de confianza, con un incremento del gasto de 100.000 euros más al año, hasta llegar a los 2,4 millones en el conjunto de la legislatura.

Para el PP, la organización del Ayuntamiento de Torremolinos estructurada por el PSOE supone la constatación de «la desigualdad entre los partidos que han apoyado la investidura de José Ortiz y los que no».

Y es que, según Margarita del Cid, por ejemplo, el Ayuntamiento ha creado nueva este año una asignación anual de 50.000 euros para que cada grupo municipal pueda contratar a un secretario de grupo, cuando hasta ahora los contrataba el propio Ayuntamiento. De esta manera, según el PP, le suman 50.000 euros al sueldo de la edil de Por Mi Pueblo, Avelina González.

Por otra parte, la Secretaria del Ayuntamiento, a instancias del PP, ha emitido un informe en el que dice que los ediles no adscritos no pueden cobrar más de lo que les corresponderían de permanecer en el grupo de procedencia. Y añaden que el portavoz de Vox ha renunciado a su sueldo y sólo cobrará 800 euros mensuales por asistir a plenos y comisiones, mientras que a Lucía Cuin le van a pagar 58.500 euros al año más 19.200 si le permiten asistir a los consejos de empresas municipales.«Al PP sólo nos dan una exclusividad mientras que la edil no adscrita y la de PMP cobrarán 850.000 euros entre las dos en cuatro años», denuncian.