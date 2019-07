Un pacto de última hora da la alcaldía de Mijas al PSOE

El 'no es no' a un pacto del candidato del PP, Ángel Nozal, se ha vuelto contra él. Mijas tendrá alcalde socialista en la figura de Josele González, quien recibió 14 votos gracias al apoyo del hasta ahora alcalde de Ciudadanos, Juan Carlos Maldonado. Nueva venganza en 'modo Torremolinos'. Se da incluso la circunstancia de que el cabeza de lista socialista y nuevo regidor, José Antonio González Pérez 'Josele', fue quien días antes dijera que no le daba el poder a los naranjas aunque viniera Pedro Sánchez a pedírselo.

La elección del alcalde se ha producido por votación secreta en una urna por lo que el posterior recuento fue incrementando el nerviosismo y la tensión en la sala o fue dando pie a las primeras confirmaciones sobre un resultado que se había venido mascando entre rumores desde el inicio de la sesión.



"Gracias a todos y Viva Mijas" fueron las primeras palabras de Josele González tras ser proclamado como alcalde. El regidor socialista reconoció que no tenía preparado un discurso como alcalde, que el que traía era de "no investidura". "Mis padres no han venido al pleno porque yo les pedí que no lo hicieran porque el resultado no iba a ser el deseado, les pido disculpas", aseguró.

Luego, cuando el ya alcalde le dio las gracias a Ciudadanos desde el público hubo una división de opiniones expresada por aplausos y gritos de "fuera, fuera".



Josele llegó incluso a agradecerle su trabajo a Ángel Nozal. " Todos los alcaldes de Mijas han hecho cosas buenas por el municipio, ahora yo me comprometo a trabajar por todos los vecinos, independientemente de a quien hayan votado, lucharé para que Mijas no sea el furgón de cola de la Costa del Sol".



A continuación, habló el edil de Vox, Carlos Rivero, quien felicitó al alcalde y prometió que trabajará defendiendo las muchas propuestas que comparte del partido para el que ha sido seguido.

A renglón seguido, la concejala de Podemos, María Remedios Leiva, recibió de muy buen grado la elección del candidato socialista y recordó la irrupción de "la ultraderecha" en las instituciones.

Y así se llegó a la hora de la verdad. A las intervenciones de los tan enfrentados anteriores alcalde del municipio.

Juan Carlos Maldonado dijo que ha sido un auténtico placer ser alcalde de Mijas y le deseo "todos los éxitos del mundo" al nuevo alcalde. "Cuenta con nuestro apoyo más leal, espero que no vivas lo que yo he pasado como alcalde, eso no lo vas a tener con Ciudadanos", dijo en un claro ataque a Nozal mientras desde el auditorio le gritaban "vendido".

Segundos después, en el cierre del turno de intervenciones, Nozal se defendía dirigiéndose al nuevo regidor socialista: "Tendrás en el PP un compañero permanente para defenderte de las cornadas que en breve te meterá Ciudadanos". Fue lo único que dijo el exalcalde popular y así se terminó un pleno que, más allá de algún insulto en voz alta, no ha registrado incidentes más graves durante sus tres cuartos de hora de duración.



En cuanto finalizó, los inesperados vencedores se abrazaban y los derrotados, si los hubo, pues no acataron la intención inicial de sus partidos, se marcharon con menos euforia.





De este modo, Nozal tampoco regresa a la alcaldía después de haberla ostentado en la legislatura 2011-2015, cuando gobernó con una holgada mayoría absoluta de 15 ediles. El candidato popular ha encadenado tres comicios al frente de la lista más votada, con once concejales en el anterior ejercicio y nueve en el actual.

No obstante, en la anterior legislatura su grupo le cedió la vara de mando a Ciudadanos, que solo tenía cinco concejales, en el marco de los acuerdos entre ambas formaciones para que el partido presidido por Elías Bendodo mantuviera la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga. Precisamente, durante aquel pacto de Gobierno en Mijas se fraguó la enemistad entre Nozal y Maldonado, quienes no duraron ni un año como socios. Solo habían transcurrido diez meses de alianza cuando el bloque naranja se quedó gestionando en solitario este Consistorio costasoleño.

En las elecciones municipales del pasado 26 de mayo, la candidatura del PP liderada por Ángel Nozal obtuvo nueve concejales, el PSOE de Josele González registró ocho escaños y la gestión de Juan Carlos Maldonado como alcalde de Ciudadanos fue refrendada, en tercer lugar, con seis representantes. Además, tanto Vox como Podemos cosecharon un edil en cada caso.

A medida que se acercaba el inicio del Pleno, ha ido llamando la atención de los presentes la ausencia de algún cargo provincial del PP. En cambio, el PSOE ha estado representado por su candidato al Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, y Fuensanta Lima, quien ocupó a última hora la plaza que tenía reservada porque, al parecer, había apurado hasta entonces para negociar. Además, Vox envió a sus dos primeros miembros de la lista de la capital malagueña, José Enrique Lara y Sonia Crespo, periodista que precisamente reside en Mijas.

Muchas de las miradas estaban puestas en el único edil de Vox, Carlos Rivero, quien renunció a encabezar la lista cuando ya estaban impresas las papeletas y después reivindicó el acta de concejal tras conocer que lo había obtenido. De hecho, desde el público alguien le ha gritado mientras tomaba posesión "falso que eres un falso". Poco después, Rivero fue el único de los cinco posibles candidatos a la alcaldía que no manifestó su deseo de serlo.

Una de las postales más llamativas la ha protagonizado el británico William Dow Anderson, número 7 de la lista del PP, que tomó posesión como edil ataviado con la tradicional falda escocesa y pajarita.

La sesión ha comenzado a las 12.08 horas con la constitución de una mesa de edad compuesta por el propio Ángel Nozal y la joven edil socialista Natalia Martínez.

El primero de los ediles en tomar posesión, con juramento, fue Nozal. Luego, ha hecho lo propio la número dos del PP Lourdes Burgos, que llegó a soñar como alcaldesa en un posible Gobierno compartido a razón de dos años cada uno. Poco después, ante el número 5 del PP, Marcos Cortés Millán, se vivió una de las anécdotas del día pues desde el público su hija le gritó "papá" con el consiguiente aplauso de todos los presentes.