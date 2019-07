PSOE, Adelante y Por Mi Pueblo se reparten 11 asesores de gobierno en Torremolinos

El equipo de gobierno de PSOE-Adelante en Torremolinos, apoyado por el partido del exalcalde del PP Pedro Fernández Montes y de la edil no adscrita Lucía Cuin, gastará 400.000 euros más que el anterior mandato con un gasto total de 2,4 millones de euros en gastos de confianza, según ha informado hoy la viceportavoz del PP, Marta Huete.

El pasado viernes se publicó la lista de cargos de confianza nombrados por el alcalde, José Ortiz, y en base a ella el nuevo equipo de gobierno de Torremolinos ha designado 11 cargos de confianza frente a los 12 del pasado mandato, según el PP.

De esta manera, el PSOE ha elegido a Jorge Padilla, asesor de Alcaldía; Sebastián Lara, protocolo; Alejandro Gutiérrez, Urbanismo; José Muñoz Lorente, asesor de Servicios Públicos y a Mónica Niño Romero, asesora de Comunicación).

Por su parte, Adelante Torremolinos ha designado a David Vilchez, asesor de Cultura; Cristina Carmona, asesora de Juventud; Óscar Plana, de Deporte y Educación y Rafael Herrero, exconcejal de Costa del Sol Sí Puede, como asesor de Participación Ciudadana y Barrios.

Asimismo, el partido Por Mi Pueblo, creado por el exalcalde del Partido Popular, Pedro Fernández Montes, ha designado como asesores del equipo de gobierno a Juan Manuel Vergara, el número 2 de la candidatura a las elecciones municipales, y a Jorge Aragón, el número 8 en dicha lista, como asesores de Servicios Públicos.

Cada cargo de confianza cobrará anualmente 49.841,26 euros, lo que supone un gasto anual entre todos de 548.253,86 euro, 100.000 euros más al año de lo que se gastaba el año pasado.

Para el Partido Popular, la distribución de los cargos de confianza demuestra que Por mi Pueblo es parte del gobierno socialista de Torremolinos.

Y es que de los 11 cargos de confianza nombrados el pasado viernes, dos de ellos van destinados a integrantes de la lista de candidatos del partido que preside Pedro Fernández Montes.

La viceportavoz del Partido Popular de Torremolinos, Marta Huete, ha manifestado que, "según informe de la Secretaria del Ayuntamiento, el personal eventual o de confianza, son asesores de Alcaldía, por lo que no entendemos la asignación de los dos cargos de confianza destinados a Por mi Pueblo, partido que desde un principio ha asegurado que se mantendría en la oposición. Esta distribución deja muy claro el mercadeo que están protagonizando tanto José Ortiz, como Pedro Fernández Montes, y que ha dejado aparcados los intereses generales de los torremolinenses".

La viceportavoz popular ha añadido que "al otorgarle dos cargos de confianza al partido que preside Pedro Fernández Montes, ya podemos valorar cuánto le ha costado al alcalde de Torremolinos el hecho de que la portavoz de Por mi Pueblo le diera su voto en la investidura. Una concejalía en exclusiva para su portavoz (52.000 euros), la asignación anual de grupo (50.000 euros), asignación para gastos (13.200 euros) y dos cargos de confianza por valor de 99.682,52 euros (49.841,26 euros cada uno). En total 214.882,52 euros que pagaremos todos los torremolinenses para mantener al ex alcalde de Torremolinos en el poder del Ayuntamiento junto a José Ortiz".

Marta Huete ha añadido que "con este reparto se ve claramente la intención del ex alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, a la hora de crear un partido político, que no es otra que tener poder y conseguir sueldos. Las lindezas que Ortiz le dedicaba antaño al ex alcalde tachándolo de dictador, ya han quedado en el olvido. Ambos dirigentes han engañado no solo a sus votantes, sino también a todos los torremolinenses que tienen que ver cómo se forma un gobierno negociado, pagando sueldos inmerecidos que muy probablemente mermarán su calidad de vida en el municipio. Poco a poco se va destapando el pacto entre el Alcalde José Ortiz y sus socios de gobierno, algo que perjudicará económicamente a las partidas presupuestarias que van destinadas a todos los torremolinenses. Solo habrá que esperar a ver dónde dejan de invertir recursos económicos y en qué medida afectará a todos los vecinos del municipio".