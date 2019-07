"Mi confianza en Cs no es absoluta, tenemos que afianzar el diálogo"

La expresión «mijeño nacido en Mijas» no es una redundancia en boca del nuevo regidor socialista del municipio. En un pleno de investidura del que inicialmente no esperaba nada, salió con una vara de mando que, en gran medida, es fruto de la íntima enemistad cultivada por sus contrincantes de PP y Ciudadanos.

El pasado viernes 5 de julio, salió de su casa pensando que lo iban a nombrar concejal en la oposición y regresó convertido en alcalde ¿Cómo lo ha digerido?

La verdad es que no ha sido fácil. Cuando uno llega a un pleno de estas características con la idea prácticamente hecha de que va aser concejal de la oposición y termina saliendo como alcalde, no te da tiempo a asimilarlo. Pero, lamentablemente, la situación del municipio no te permite pensarlo mucho y en menos de 24 horas tuvimos que tomar decisiones sobre la huelga de basura y empezar a desbloquear problemas que arrastra Mijas desde estos últimos meses.

Una vez que la vara de mando llegó a sus manos, las miradas se centraron en los ataques que el candidato del PP, Ángel Nozal, y el de Ciudadanos, Juan Carlos Maldonado, se cruzaron en la ronda de intervenciones que cerró el pleno, ¿se sintió en medio de una pelea de patio de recreo?

Son cuestiones que no son deseables, no gusta verlas ni ser partícipes de ellas. Fue un pleno muy tenso en todos los aspectos. Ante una situación en la que podía pasar cualquier cosa, puedo llegar a entender este tipo de momentos de tensión. Nunca debemos llegar a perder los papeles, pero creo que es fruto de estos cuatro años que hemos vivido en el municipio. En la anterior corporación, han estado unos grupos muy lejanos de otros y se han producido muy pocos acuerdos. Para empezar, estamos sin presupuesto a día de hoy, tenemos un presupuesto prorrogado. Y no hemos sido capaces de llegar a un consenso en situaciones en las que tendría que haber acuerdos globales. Eso es lo que debe cambiar. Espero que eso se quede en el pleno de investidura. Creo que voy a tener colaboración por parte del PP, ellos han manifestado que van a ser responsables. Es bueno que lo sean porque es el partido que legítimamente ha ganado las elecciones. Y, al mismo tiempo, espero esa colaboración de mi socio de gobierno, de Ciudadanos. Vamos a demostrar entre todos que podemos darle estabilidad a Mijas.

¿Cree que una de las grandes razones por las que usted es alcalde es porque Nozal y Maldonado son enemigos íntimos?

Eso se lo deberíamos preguntar a ellos. Hay cuestiones políticas que a lo mejor son salvables. Al menos, yo no tengo diferencias personales con ningún político de la corporación. ¿Que haya sido por eso? Pienso que, sobre todo, ha sido por las situaciones que hemos vivido estos cuatro años. Desde luego, entre el PP y Ciudadanos se han producido varios desencuentros que han podido hacer todavía más fácil que Ciudadanos terminara tomando la determinación que ha tomado.

¿Se fía de Ciudadanos como socio de gobierno o cree que, a partir de ahora, tendrá que dormir con un ojo abierto?

Claro que me fío. Con un partido que ha tenido la generosidad de darnos los votos de sus concejales para alcanzar la alcaldía tras ocho años en la oposición, tenemos que reconstruir de nuevo esa confianza que perdimos cuando se rompió el pacto hace siete meses. No voy a decir que la confianza es absoluta, pero sí que vamos a afianzarla con diálogo porque al final es lo que están pidiendo los vecinos. Quieren que tengamos un gobierno estable y eso solo es posible si tenemos un canal de comunicación abierto, que no perdamos la capacidad de hablar entre nosotros y de solucionar los problemas.

Su compañero de viaje, Juan Carlos Maldonado, tendrá escaño en la Diputación y, posiblemente, una vicepresidencia, ¿va a aprovechar esta coyuntura?

Ha sido una grandísima noticia. Le escribí para felicitarle porque es positivo para Mijas que tengamos un político de tanto nivel. Ya tenemos a una política mijeña, Fuensanta Lima, en el Congreso de los Diputados, a otra mijeña como Nuria Rodríguez en la estructura de la Junta Andalucía como delegada de Turismo y tenemos a Juan Carlos Maldonado en la Diputación. Todos son de Mijas. Para mí va a ser siempre más fácil llamar a un político mijeño, sea del partido que sea, para desbloquear proyectos importantes para el municipio.

¿Qué papel cree que la formación naranja debe jugar en este gobierno de coalición?

Tienen concejales muy capaces y podemos hacer un buen equipo. Lo importante ahora, que estamos decidiendo las delegaciones, es que hagamos un reparto que no solo tenga en cuenta la representatividad de cada grupo. Vamos a tener en cuenta las capacidades de cada concejal para aprovechar los perfiles al máximo y tener a los mejores ediles en cada área. Eso le va a venir bien al equipo de gobierno y a los vecinos de Mijas.

¿Le sorprendió que, un par de horas después del pleno, el PP ya hubiese expedientado a Nozal?

Me ha sorprendido y es algo que no comparto. Lamento que el PP haya tomado esa decisión contra el señor Nozal. No puedo entender que un partido expediente a una agrupación local por votar al candidato por el que ha hecho campaña. Nosotros dijimos que no votaríamos a otro y nos hemos mantenido firmes, me parecería muy extraño que nos expedientaran por eso. No entiendo el expediente a Nozal y sus concejales, como tampoco lo entienden los militantes y los votantes del PP de Mijas.

Tan firme se mantuvo en votar su opción que declaró que no le daría la alcaldía a Ciudadanos aunque Pedro Sánchez fuera a Mijas a pedírselo ¿Se arrepiente?

Era un posicionamiento en una conversación con un periodista de su mismo periódico en la que, como me habían hecho esa pregunta muchas veces en los días previos a la investidura, me pareció que era una forma de atajar las dudas. Ni muchísimo menos iba a faltarle el respeto a mi secretario general y futuro presidente del Gobierno. Realmente, es que iba a ser así. El posicionamiento de la agrupación era ese pasara lo que pasara. Lo teníamos muy claro.

¿En qué términos valora la actitud del concejal de Vox?

Eso son cuestiones internas que Vox debe valorar. Desconozco los motivos para que renunciara y desconozco los motivos para que el señor Carlos Rivero pidiera tomar el acta de concejal. La cuestión es que es un edil de la corporación y, por lo tanto, le tiendo la mano como a todos los demás para colaborar y mejorar la gestión del municipio.

Dijo en su discurso de investidura que va a luchar para que Mijas no esté en el furgón de cola de la Costa del Sol ¿Siente que ocupa un puesto en la zona baja?

Desde hace tiempo, como mijeño que ha nacido aquí creo que Mijas es un municipio que tiene mucho potencial. Cuando decía que otros municipios turísticos han sabido vender mejor su imagen quizás porque son más conocidos en el contexto nacional, lo hacía porque debemos trabajar para que nuestra imagen no sea conocida en el exterior por nuestros dimes y diretes políticos sino por lo mucho que tiene que ofrecer el municipio. Son 149 kilómetros cuadrados de sierra, sol, playa, cultura y una gastronomía espectacular. Desde luego, en materia turística tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos todavía poca capacidad hotelera en comparación con los municipios de alrededor. Hace unos días conocimos la triste noticia del cierre de un hotel con mucha historia. Esperamos atraer más camas hoteleras. A eso me refería cuando dije eso en el pleno de investidura.

Concluimos con una de las anécdotas simpáticas del pleno, ¿se perdonará alguna vez haberle dicho a sus padres que, para que no sufrieran al ver que no lo elegían, se quedaran en casa viendo a su hijo por la tele?

Me va a costar perdonarme a mí mismo, pero creo que lo peor va a ser que me perdone mi madre (risas). La noche antes me preguntó por teléfono qué iba a pasar y le dije que no lo sabía, que lo más probable era que Nozal acabara de alcalde y que lo mejor era que se quedara en casa porque iba a ser un pleno tenso e iba a terminar viendo que la vara se la llevaba otro. Ella y mi padre lo vieron en casa pero tardaron muy poco en subir a Mijas para felicitarme.