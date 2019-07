El espectáculo homenaje a Michael Jackson 'I Want You Back' llega a Estepona

El espectáculo homenaje a Michael Jackson 'I Want You Back' estará en Estepona.

El espectáculo homenaje a Michael Jackson 'I Want You Back' (Quiero que vuelvas) llegará el 12 de agosto a Estepona dentro de su gira internacional y tras su paso por la Gran Vía de Madrid donde consiguió más de 100.000 espectadores.

El se basa en uno de los primeros éxitos de Michael Jackson y probablemente el pensamiento más repetido entre los fans del Rey del Pop que falleció hace diez años. Uno de esos seguidores, el cantante DaBeat, ha llevado su admiración por Jackson hasta otro nivel, aprendiendo a imitar su voz a la perfección y reuniendo a un grupo de músicos para montar el espectáculo homenaje definitivo al que han llamado 'I Want You Back', según ha explicado la organización en una nota de prensa.

A diferencia de otros espectáculos sobre Michael Jackson, 'I Want You Back' es el único show que no versiona los temas, sino que reproduce con exactitud la música del Rey del Pop, cuidando hasta el más mínimo detalle. Gracias a la imitación vocal de DaBeat el espectador llega a creer que está escuchando al auténtico Jackson.

Además, el bailarín SAC MJJ, considerado uno de los mejores dobles del famoso cantante y con miles de seguidores en las redes sociales, consigue dar vida al Rey encima del escenario.

El espectáculo tiene un formato de concierto y recoge los mayores éxitos durante las dos horas de duración: 'Smooth Criminal', 'Beat it', 'Bad' o 'Black or White' son las canciones más aplaudidas. El cuerpo de baile, junto a SAC MJJ, reproduce además las coreografías y los famosos pasos de baile, como el Moonwalk.

Este show tiene un perfil muy diverso y vocación familiar. Los espectadores tienen entre cinco y 50 años. Son muchos los padres y abuelos que vienen acompañados de niños pequeños, y lo más sorprendente, como dice Bono da Costa, productor del espectáculo, es que "aunque ha pasado una década de la muerte del cantante, y muchos de sus éxitos tienen más de 30 años, los menores que vienen al concierto se saben todas las canciones".

'I Want You Back' es un show hecho por fans de Michael Jackson que respeta al máximo la partitura original y consigue recrear fielmente cada tema, como si de un disco se tratara. Estará en la Plaza de Toros de Estepona el lunes 12 de agosto a las 22.00 horas. Las entradas ya están a la venta en la web Ocio-Entradas.