Fiabilis Consulting Group imparte una jornada sobre el registro horario en Torremolinos

Cerca de una veintena de empresas de diversos sectores asistieron hace unos días a la jornada sobre registro horario que impartió Fiabilis Consulting Group en el Hotel Meliá Costa del Sol en Torremolinos.

Con el objetivo de aclarar conceptos sobre la nueva normativa vigente y despejar las dudas que los empresarios tienen, el director de Operaciones de Praeventis (Fiabilis Consulting Group), Álvaro Rodríguez de la Calle, impartió una jornada para informar de las nuevas prácticas que deben llevar a cabo las empresas tras la reforma que ha sufrido la ley en los últimos meses y que tomó forma el pasado 12 de mayo de 2019. "Todas las empresas de todos los sectores tienen que registrar la jornada de sus trabajadores", aclaró Rodríguez de la Calle.

Un debate que aún despierta incertidumbre en la calle y en las oficinas y que el experto y también inspector de trabajo en excedencia Álvaro Rodríguez aseguró que se debe a la sobreinformación que se ha producido en los últimos meses. "Mi labor es contextualidad la medida y rebajar esa información que han recibido las empresas", recalcó.

La medida es sencilla; todos los empleados de las empresas de España deben fichar su jornada laboral. "Es un instrumento para controlar las horas extra que no se pagan y no se cotizan. No tiene otra finalidad", matizó el experto. Sin embargo, las dudas para las empresas se generan en torno a esos perfiles que no realizan su jornada en un puesto de oficina; directivos, mandos intermedios o aquellas profesiones que necesitan salir de su oficina o realizan su jornada mediante teletrabajo. "La ley pone esta medida pero se adapta a estas situaciones tan concretas", detalló.

Las principales dudas en torno al registro horario se encaminan en este aspecto; saber cómo se puede fichar si el personal no está en un sitio fijo. En este punto, Álvaro Rodríguez indicó que la ley estipula que la herramienta a instaurar corre a cargo de la empresa, siempre que se haya negociado previamente con el comité de empresa. Hasta el momento las app móviles es el recurso disponible pero el experto matizó que la empresa debe informarse antes de contratar dicho servicio. La hoja de firmas con hora de entrada y salida es otra fórmula válida.

Asimismo, recordó que la empresa que no tenga puesto en marcha este registro se enfrenta a una multa, en caso de que se someta a una inspección de trabajo. Algo a lo que iría acompañado otra sanción si se demuestra que no se pagan las horas extras, tanto por no cargar esos ingresos al trabajador como no cotizarlas, algo que Álvaro Rodríguez calificó como una "sanción grave".

Con un calendario de jornadas programadas por parte de la geografía española para seguir explicando la nueva normativa, el director de Operaciones de Praeventis (Fiabilis Consulting Group) aseguró queen los próximos meses comienzan las inspecciones para ver si las empresas están cumpliendo con la ley.

Fiabilis Consulting Group es una empresa con dos líneas de negocio. Por un lado, la optimización de costes sociales y, por otro, dar asistencia a las empresas ante alguna actuación de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.