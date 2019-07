Acuerdan repetir el pacto de consenso para la Mancomunidad Occidental

La totalidad de los partidos políticos con representación plenaria en la nueva corporación de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ultiman para el próximo viernes la configuración de un gobierno de consenso, con ese mismo espíritu que permitió hace cuatro años la alianza entre Partido Popular y PSOE en los dos organismos comarcales del litoral malagueño.

Como ya avanzó el pasado fin de semana Compromiso Manilva a través de estas páginas, la inminente reforma estatutaria en el organismo requiere de ese acuerdo entre todas las fuerzas, de manera que no pueda darse el veto por parte de ninguna localidad.

En un comunicado público, la propia Mancomunidad subrayó ayer que todos los partidos «trabajan en un acuerdo de gobernabilidad», debido a que es prioritaria la reforma de los estatutos a fin de garantizar «la proporcionalidad en la representación, tal y como marca la nueva normativa, atendiendo a la particularidad de cada municipio dentro de una comarca tan amplia como la Costa del Sol».

El deseo de los diferentes grupos es, además, «el de que no se frene el desarrollo que viene experimentando la comarca tras el trabajo y el esfuerzo realizado durante los últimos años». Con esa intención, la finalidad es «lograr, entre todos, un gobierno de consenso que garantice el presente y el futuro de la institución».

En este mismo sentido se remarca en el mismo escrito la predisposición de todos los grupos para alcanzar un gobierno de concentración que, «dentro de un ejercicio de responsabilidad, favorezca al conjunto de la comarca y, por ende, de toda la provincia de Málaga». Se zanja así, por lo tanto, la posibilidad inicial de que el PSOE hubiese buscado una alianza con todos los grupos minoritarios, excepto el único vocal de Cs, para lograr 20 de los 39 representantes que son necesarios para la mayoría.

Ya la pasada semana indicaban algunos interlocutores, en plenas negociaciones tras el ofrecimiento de un sector de los socialistas malagueños, que no era lógico relegar al PP, principal fuerza del nuevo arco plenario, a la oposición. «Estamos a las puertas de elaborar un nuevo marco estatutario y hubiese sido absurdo no contar con las dos principales fuerzas, populares y socialistas, en dicho procedimiento», expresaban quienes al tiempo se referían a que la Mancomunidad de la Axarquía no se constituirá hasta después del mes de agosto.

«No sabemos qué pasará en la otra comarca, porque allí los resultados son distintos a los de hace cuatro años y no estamos en la misma situación, en cuanto a la reforma estatutaria», aseguraban fuentes del PSOE consultadas ayer. De esta forma, algunos vocales axárquicos se irán de vacaciones sin conocer el futuro pacto.