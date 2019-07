Vox tramita la expulsión de su candidato en Mijas y edil no adscrito, Carlos Rivero

La patente ruptura entre Vox y el que fuera su candidato en Mijas en las últimas elecciones municipales, Carlos Rivero, empieza a cobrar forma de un modo oficial con el proceso de expulsión contra el ahora concejal no adscrito que ha iniciado el partido.

Los problemas entre Rivero y Vox se remontan a las vísperas de la campaña electoral de los comicios del pasado 26 de mayo, cuando su candidato anunció su renuncia, aunque luego decidió aceptar el acta del único concejal que la formación obtuvo en las urnas

A este respecto, desde Vox han denunciado que "al tomar posesión del acta de concejal y pasar al grupo de no adscritos, Rivero ha dejado, de forma deliberada, sin representación a los 1.339 mijeños que habían confiado su voto a Vox para el Ayuntamiento". "Rivero presentó su renuncia a ir como cabeza de lista antes de comenzar la campaña electoral y, debido a que el Boletín Oficial del Estado ya había publicado las listas y no se podían modificar, el concejal pactó ceder su acta a la número dos por Mijas, Maya Escolar, quien asumió la campaña como cabeza de lista", han recordado desde la formación política.

En esta línea, desde Vox han aseverado que "el pasado 26 de mayo, más de 1.300 mijeños acudieron a las urnas con el objetivo de votar a VOX a través de su candidata en Mijas, Maya Escolar, aunque los electores desconocían que, durante la jornada de reflexión, Rivero había roto el pacto, sin previo aviso al partido ni, lo que es más importante, al pueblo de Mijas".

Desde la formación de derecha han reiterado que Rivero "decidió faltar a su palabra y arrebatar el acta que los mijeños habían otorgado a Maya Escolar, en representación de VOX", porque esta era la "candidata a la que habían escuchado en campaña y quien había acudido a las mesas informativas para conocer de primera mano las preocupaciones y problemas del municipio malagueño".

Asimismo, desde Vox se han referido a la rutura de relaciones con el ahora edil no adscrito y han explicado que "durante todo este periodo, ha resultado imposible contactar con Carlos Rivero, quien además de saltarse la disciplina del partido ha engañado a los electores, dejándoles sin voz en el Ayuntamiento".

Asimismo, la formación acusó al que fuera su cabeza de lista en las recientes elecciones municipales de "anteponer su ambición personal al interés general del municipio malagueño, lo cual es inadmisible para Vox". "La ambición personal de Rivero ya ha comenzado afectar a Mijas, pues la constitución del Ayuntamiento del municipio se tuvo que retrasar, debido a su insidia", han agregado en este sentido para referirse a la demora causada por el recurso que el partido puso contra Rivero al conocer que tomaría el acta de concejal. De hecho, el pleno de investidura de la localidad costasoleña no pudo celebrarse hasta el 5 de julio, lo que convirtió a su Consistorio y al de Riogordo en los últimos en constituirse, con el consiguiente retraso para el inicio de la legislatura en la Diputación Provincial de Málaga. .

Instantes después de que Vox hiciese público en un comunicado el inicio del proceso de expulsión contra él, Carlos Rivero ha asegurado que no tenía noticias al respecto y ha instado al partido a que se lo comuniquen: "Si me quieren expulsar, que me lo notifiquen; nadie me ha comunicado nada oficialmente", ha sostenido Rivaro.

El actual edil no adscrito en el Consistorio mijeño ha explicado que ahora mismo sigue centrado en trabajar por Mijas desde su condición de concejal y que, cuando cuente con una comunicación del partido en relación al extremo de su expulsión, ya lo valorará en los términos que considere oportunos.