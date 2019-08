Dos arqueólogos de la Costa del Sol, elegidos para trabajar en Egipto

A la convocatoria del pasado año mandaron la solicitud fuera de plazo, pero, para la de este, «nos pusimos una alarma», enviaron la petición en tiempo y forma y, entre más de 4.000 aspirantes de España y el resto del mundo, han resultado seleccionados para integrar un grupo de unos 40 especialistas con el que el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto realizará la X campaña de un proyecto con el que profundizar en el conocimiento de una de las civilizaciones más importantes de la Historia.

Elisabet Sepúlveda y Salvador Naranjo, dos arqueólogos que desarrollan su labor en la Costa del Sol, viajarán a Lúxor -la antigua ciudad de Tebas- para incorporarse en noviembre al Proyecto Visir Amen-Hotep, Huy, cortesano del rey Amen Hotep III y visir del Bajo Egipto. «El Instituto de Estudios suele presentar la convocatoria a principios de año. Este año me puse la alarma para no llegar fuera de plazo y que no se nos pasara la oportunidad», explica la arqueóloga.

La tumba tiene una superficie de unos 900 metros cuadrados, lo que la convierte en una de las mayores de la necrópolis de Tebas, y data de la época de Imperio Nuevo, uno de los periodos más importantes de la Historia de Egipto. La tumba, además, se encuentra en la zona del templo funerario de Hatshepsut, donde se han hallado más de 900 objetos, entre los que destacan dos sarcófagos.

Elisabet y Salvador estarán un mes en la ciudad egipcia, aunque su objetivo es prolongar su estancia y repetir la experiencia en futuras convocatorias. «El primer mes es de prueba. Hay personas que no logran adaptarse, debido a circunstancias como el clima o el propio trabajo», explica la arqueóloga.

Las actuaciones previstas para noviembre serán las primeras que los dos profesionales de la Costa del Sol realizarán en el país africano. «Hasta ahora, sólo hemos ido a Egipto de vacaciones y para conocer el país», explica Elisabet.

Los dos arqueólogos han realizado trabajos en diferentes municipios de la Costa del Sol, como Marbella, Istán o Estepona, a las que se suman diferentes proyectos que Salvador ha realizado en el municipio aragonés de Calatayud y otros que ambos han desarrollado en Ceuta.

El Instituto de Estudios del Antiguo Egipto realiza cursos y seminarios en La Térmica, en Málaga, a algunos de los cuales han asistido los dos arqueólogos.