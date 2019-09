Un muerto por disparos en Los Núcleos de Fuengirola

Un hombre ha fallecido a causa de las heridas de arma de fuego recibidas este lunes en Fuengirola, en un suceso que está siendo investigado por la Policía Nacional.

La Policía no descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido en la zona de Los Núcleos. El incidente se ha producido sobre las 18.40 horas, aunque por el momento no se ha practicado ninguna detención y casi dos horas después aún no se había efectuado el levantamiento del cadáver.