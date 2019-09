Pedro Brugada: "Es importante que escuchemos a nuestro corazón"

Cardiólogo reconocido a nivel internacional es el descubridor y descriptor del síndrome que lleva su nombre, el Síndrome de Brugada. En junio de este año, ha recibido el Gran Premio Científico del Instituto de Francia, un galardón reconocido como la "antesala" de los premios Nobel. Hemos podido hablar con él, en Hospiten Estepona, con motivo de la Semana Mundial del Corazón.

Doctor, estamos en la Semana del Corazón ¿Cómo debemos mantener nuestro corazón sano?

Tener el corazón sano es un reto. Hay factores que podemos controlar como la dieta y el ejercicio, pero hay otros que por desgracia, no€ Por ejemplo, el factor hereditario o genético. Por eso, si tienes antecedentes en tu familia de infarto, muerte súbita u otra enfermedad cardiovascular, presta atención a cualquier síntoma de alarma.

¿Qué falla en la vida actual para que la enfermedad cardiovascular sea la causa número uno de muerte en todo el

mundo?

Falta prevención cardiovascular. El corazón ataca de manera inesperada y fulminante y puede ser que la persona 5 minutos antes de una muerte súbita se sintiera bien. Por eso, tanto hombres como mujeres deben planificar revisiones, a partir de los 35 o 40 años. En personas con antecedentes familiares de enfermedad del corazón yo recomiendo: electrocardiograma, ecocardiograma y un TAC Coronario.

Un estudio reciente suizo aseguraba que las mujeres no reconocen los síntomas de una angina de pecho y retrasan su visita a Urgencias€ ¿Cómo puede ser?

Esto es absolutamente cierto, las mujeres niegan los síntomas y esto hace que retrasen ir a Urgencias o pedir ayuda. Además, en los manuales científicos siempre hemos estudiado a hombres, nos hemos basado en estudios sobre hombres y se ha relegado los síntomas de las mujeres que encima son algo diferentes a los de los hombres.

A veces, a una mujer le puede doler la mandíbula y no el pecho y no relaciona este síntoma con un problema cardiovascular que no debería pasar por alto.

Doctor Brugada, ¿Qué recomendaciones nos da para una vida cardiovascular saludable?

Lo más importante de todo es que escuchemos a nuestro corazón. El corazón nos avisa con estos cuatro síntomas:

Pérdida de conocimiento, falta de aire al realizar cualquier actividad que antes no requería tanto esfuerzo por nuestra parte, palpitaciones y dolor en el pecho. Si tienes uno de estos síntomas es mejor que vayas al médico, porque al corazón€ ¡siempre hay que escucharlo!