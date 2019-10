Así será el complejo comercial de Intu Costa del Sol

El complejo comercial de 235.000 metros cuadrados que grupo Intu levantará en Torremolinos, que supondrá una inversión de 850 millones de euros y espera abrir sus puertas en 2023, se dividirá en ocho barrios temáticos y generará 4.000 empleos directos y 3.000 indirectos, que se suman a los 2.500 puestos de trabajo que se crearán durante la obra.

El consejero delegado de Intu, Salvador Arene, ha presentado este jueves en Torremolinos el proyecto, que el pasado septiembre recibió la aprobación definitiva por parte de la Junta de Andalucía al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad malagueña.

Intu se ha comprometido a que el 25 por ciento de los empleados del futuro complejo sean locales y el cinco por ciento personas con discapacidad, además de que espera que el 65 ó 70 por ciento del total de trabajadores sean mujeres y el 30 ó 35 por ciento hombres.

El complejo 'Intu Costa del Sol' se levantará al norte de dicha localidad, a tres kilómetros del aeropuerto de Málaga, está concebido como "un destino turístico en sí mismo" y se prevé que cada año reciba entre 29 y 39 millones de visitas, dependiendo de si se posiciona como un complejo supra regional o un 'global resort'.

Además, el complejo está pensado como un proyecto sostenible que recuperará 10.000 metros cúbicos de agua gracias a técnicas de riego, el 100 por cien de plantas resistentes a la sequía y 98.000metros cúbicos de agua devuelta al acuífero. También se reducirá la huella de carbono gracias al 70 por ciento menos de consumo de energía que en los edificios convencionales.



Según datos de sus promotores, el centro, que se construirá en una zona eminentemente turística, cuenta con un área de influencia de 4,75 millones de personas en un radio de 120 minutos de viaje.

En cuanto al propio centro, estará estructurado en ocho 'barrios' "destinados a ofrecer experiencias únicas y algo especial para cada visitante". Concretamente se trata de 'The Lakes', 'The Arena', 'Central Park', 'Wonderland', 'The Hills', 'The Hood', 'The Boulevard' y 'The Gallery', en los que "siempre hay algo para todos, todos los días".

Además, dispondrá de 142.000 metros cuadrados de superficie comercial, 20 operadores de ocio, 70 restaurantes, oferta hotelera, una sala de conciertos para 5.000 personas y "la granja urbana más grande de España".