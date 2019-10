El Black en Bioparc Fuengirola es ¡todo el mes de noviembre!

Este otoño en Bioparc Fuengirola ¡¡se han vuelto un poco locos!! En esta época del año, el clima acompaña a visitar un parque de animales repleto de vegetación en el que habitan animales salvajes, escenarios únicos que hacen desconectar del trabajo, colegio, etc. ¿Por qué no romper con la rutina? No tiene que ser un cambio radical, es descubrir los momentos que te ofrece Bioparc, que ya es mucho.

Noviembre, ese mes en el que rascarse los bolsillos para el Black Friday y ahorrar unos eurillos. En Bioparc, con el Black November hay disponibles 30 días para aprovechar un 50% de descuento ¡¡y con descuentos reales!! todo muy clarito pero con entradas limitadas cada semana. Además, con las entradas Black November puedes visitar el parque de animales más visitado de Andalucía, en noviembre y diciembre, desde las 10:00 hrs de la mañana hasta las 18:00 hrs de la tarde, horario habitual de Bioparc. Un 50% de descuento en un regalo para Navidad no está nada mal ¿eh?

Los tickets de Black November con gran descuento que pone a la venta Bioparc, solo están a la venta de forma exclusiva online (https://www.bioparcfuengirola.es/taquillaonline/), ofrece entradas personalizadas para todos los públicos. Ni en la taquilla del parque, ni en ningún otro lado ¡solo a través de la taquilla online! pudiendo elegir entrada con bebida, comida o también para visitar en familia o grupos de 4 o 5 personas. Un plan diferente siempre es bienvenido ¡y más en una selva en el centro de Fuengirola!

Por un lado, están las entradas individuales, con precio único para todos, tanto general, infantil (de 3 a 9 años) o senior (mayor de 65 años):

11,95€, entrada a Bioparc con bebida incluida

16,50€ es el precio de la entrada con menú para disfrutar de Bioparc Café

Para que puedan visitar la selva todos los públicos, el parque malagueño ofrece packs familiares para cuatro o cinco personas:

Pack que consta de dos entradas generales y dos entradas infantiles por solo 42,50 €.

Pack más amplio, que incluye dos entradas generales, dos entradas infantiles, más una entrada a elegir para cualquier público, es decir, cinco personas pueden vivir la experiencia Bioparc por 54,50 €.

Las incondicionables condiciones de toda promoción

Esta promoción consta de entradas limitadas por semana, por lo que es posible que las entradas se agoten en cualquier momento. Con los tickets de Black November, se puede visitar el parque de selvas tropicales hasta el 31 de diciembre, dando un solo acceso al parque por cada entrada. Además Bioparc Fuengirola solo pondrá a la venta las entradas de forma exclusiva a través de su web, en su taquilla online, https://www.bioparcfuengirola.es/taquillaonline/. Si compras la entrada diaria en BioparcFuengirola.es, podrás disfrutar de la selva por 11,95€ para todos los públicos, siendo válido acceder al parque sábados, domingos y festivos. Mientras en la taquilla del parque la entrada general es 20,50 €, la entrada infantil (de 3 a 9 años) 15,50 € y senior es 16,50 €.

Actividades incluidas en la entrada

La entrada Black November, da acceso al parque para poder participar y disfrutar en todas las actividades diarias en la selva. Exhibición de Aves y Mamíferos, donde viajar a los cuatro continentes conociendo ágiles rapaces y pequeños mamíferos; visitas a la Isla de Madagascar donde observar los lémures muy de cerca; visitas guiadas los fines de semana; además de pasar por tierra de dragones y orangutanes, siendo observados por Ares y Den, la familia de gibones de mejillas doradas que habita en Bioparc Fuengirola. Para conocer los horarios de noviembre y diciembre, puedes hacerlo desde aquí https://www.bioparcfuengirola.es/prepara-tu-visita/agenda-bioparc/. Promoción ¡asequible para todos los bolsillos!

Por qué Bioparc es uno de los mejores parques de animales del mundo

Finalmente, uno de los objetivos de Bioparc, es que todas las personas puedan conocer unos de los mejores parques de animales del mundo, basado en el amor a la naturaleza y la preservación de sus especies, un modelo referente a nivel europeo. Visitar Bioparc no es solo ir a ver animales, es vivir la experiencia de sumergirse en los bosques tropicales de Madagascar, África Ecuatorial, el sudeste asiático y las islas del Indo-Pacífico, entornos recreados con gran detalle.

El parque de selvas tropicales quiere que el máximo público tenga la oportunidad de conocer y descubrir la compleja estructura internacional que existe para la conservación de la biodiversidad, formada por organismos como la EAZA (Asociación Europea de Zoos y Acuarios) entre otros. Además, Bioparc Fuengirola y Bioparc Valencia colaboran directamente con la Fundación Bioparc, que participa en más de 70 programas de conservación para la preservación de animales y sus ecosistemas.