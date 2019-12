El Ayuntamiento de Estepona se replantea el proyecto del bulevar

El Ayuntamiento de Estepona ha decidido replantear el proyecto para construir un gran bulevar en torno a la avenida de San Lorenzo.

En el año 2011, el alcalde de Estepona, José María García Urbano presentó un proyecto para construir un gran bulevar que acogiera un gran centro comercial con todo tipo de comercios y tiendas, además de establecimientos de restauración, e incluso un hotel en pleno centro de Estepona.

El pliego de condiciones de entonces incluía la construcción de una nueva Casa Consistorial.

El proyecto se adjudicó a la empresa Bulevar Estepona SL. Dos años después, en abril de 2014, comenzaron las obras para derribar edificios antiguos en las dos parcelas sobre las que se levantaría el bulevar. En concreto, se derribaron los inmuebles donde se encontraban las oficinas de las distintas secciones sindicales y las dependencias municipales de Turismo y Comercio, que fueron reubicadas.

Dentro de los preparativos, el Ayuntamiento también derribó la antigua subestación eléctrica de Sevillana, que se encontraba en la avenida San Lorenzo y que estaba en desuso desde hacía varios años, junto a otro edificio abandonado.

Una vez terminados los derribos, estaba previsto que las obras de construcción del gran bulevar de Estepona comenzaran en el mes de julio, una vez obtenidas todas las licencias.

Pero no fue así. La Junta de Andalucía no autorizó la construcción de un hotel en el bulevar, por lo que las obras no terminaron de arrancar.

Pasado el tiempo, el Ayuntamiento de Estepona ha decidido construir la nueva Casa Consistorial –que incluirá un aparcamiento subterráneo– con fondos propios por lo que, entre unas cosas y otras, ha terminado planteando un nuevo pliego de condiciones para sacar a concurso el proyecto definitivo de lo que será el gran bulevar de Estepona.

Según fuentes del Consistorio el replanteamiento del proyecto no supone tener que indemnizar a la empresa adjudicataria del primer proyecto «puesto que se adjudicó el proyecto pero no las obras».

El Ayuntamiento termina de redactar estos días el nuevo pliego de condiciones para construir el que será el primer centro comercial de Estepona. Y es que a pesar de lo que ha crecido la ciudad estos últimos años, Estepona carece de un centro comercial como tal donde vecinos y turistas puedan ir al cine o comprar en tiendas de ropa.

Actualmente, para cubrir estas necesidades, los vecinos tienen que desplazarse hasta el centro de Marbella o hasta el centro comercial La Cañada, o bien hasta Algeciras donde sí tienen centros comerciales.

La idea del Consistorio es sacar a concurso el nuevo proyecto para comenzar las obras cuanto antes.