Intu Costa del Sol, un resort distribuido por barrios

Poco a poco, Intu va desvelando detalles de su futuro complejo comercial en Torremolinos. Aún no han comenzado las obras, lo harán en unas semanas, pero el propietario de los resorts ha comunicado este martes nuevos detalles de su diseño. El complejo, que tendrá una superficie total de 235.000 metros cuadrados, contará con ocho barrios diferentes para fomentar la diversidad dentro de un mismo centro comercial. Cada barrio contará con sus propias particularidades y características.

Los barrios son The Lake, que ofrece diversión para todo el mundo en cualquier momento; The Arena, un gran escenario que albergará las mejores actuaciones, desde artistas emergentes hasta estrellas de fama mundial; The Hills, que ofrece una gastronomía del más alto nivel; The Hood, que se convertirá en un hervidero de energía creativa; The Boulevard, en el que se conjugarán las más conocidas marcas internacionales con el estilo mediterráneo; Wonderland, un área tematizada especialmente dirigida a los más pequeños; The Gallery, que ofrecerá un completo día de compras con estilo; y Central Park, en el corazón del global resort.

El diseño por barrios es muestra del modelo integral de Intu Costa del Sol, "que permitirá a los visitantes disfrutar de una gran diversidad de experiencias únicas", asegura el grupo en la nota. Para Martin Breeden, director de desarrollo de intu, afirma: "Diseñado para ser un resort como ningún otro, Intu Costa del Sol está rompiendo moldes en muchos aspectos. Estos barrios serán fundamentales para asegurar que el resort tenga algo para cada persona, permitiendo a cada visitante vivir una experiencia única y llevarse un recuerdo para toda la vida".

Ian Sandford, director del proyecto Intu Costa del Sol y presidente de Eurofund, el socio de intu en la joint venture, añade: "Lo que distingue a intu Costa del Sol es nuestro enfoque, arraigado en una filosofía que nace de la necesidad de una nueva y diferente forma de pensar. El concepto de los barrios es fundamental y creemos que realmente hará que el proyecto destaque en el panorama internacional".





Los diferentes barrios que tendrá Intu

The Boulevard

Es un lugar para los más atrevidos, allí descubrirán los estilos más novedosos y encontrarán las marcas más imaginativas del mundo. El visitante ha de elevar sus expectativas y prepararse para volar por los aires.

The Hood

Un barrio para explorar las experiencias más inolvidables en un ambiente fresco, creativo y cultural. Aquí los visitantes encontrarán una amplia variedad de marcas, emprendedores y creativos en el entorno más inspirador. Podrán pasar el rato, expresarse y crear en este escenario vanguardista y en constante cambio.

The Hills

Este exclusivo y exquisito barrio sorprenderá y seducirá por igual. Las calles de estilo mediterráneo serán el punto de encuentro de las marcas de lujo clásicas y los estilos más chic. Será una experiencia de compra como ninguna otra.

The Gallery

Las tiendas de lujo de siempre compartirán espacio con pop-ups creativos creando una combinación única de marcas de alta gama y de tendencia. El visitante disfrutará de su experiencia de compras premium en la elegante plaza. Es el destino ideal para la cultura, el estilo y la creatividad.

Wonderland

Perfecto para un divertido día en familia en el que se podrán crear recuerdos y compartir risas. El visitante explorará magníficos espacios verdes abiertos, compartirá la diversión de pasear por el recinto y experimentará inolvidables encuentros. Además, las familias podrán disfrutar como nunca en Kids' Plaza.

Central Park

Central Park completa y conecta intu Costa del Sol. Los visitantes encontrarán aquí algo de calma y podrán participarán en las numerosas actividades. Este espacio es una bocanada de aire fresco. El visitante podrá disfrutar de las vistas y crear su propia aventura en este jardín de las maravillas.

The Lakes

Diseñado para proporcionar lo mejor en entretenimiento y diversión. Jardines paisajísticos e instalaciones de diseño son el escenario perfecto para relajarse, pasar un rato agradable con amigos y familiares y disfrutar de un magnífico espectáculo en el lago. Todo el mundo podrá probar sus habilidades y subir su adrenalina en una gran variedad de actividades. Cualquier edad es buena. Es un lugar al que garantizamos que los visitantes querrán volver.

The Arena

Un destino en sí mismo, este escenario es el lugar perfecto para disfrutar de las actuaciones más esperadas. Desde artistas emergentes hasta los más famosos a nivel mundial. Hay algo para que cada uno disfrute. Así que toma asiento –o acércate– y prepárate para hacer ruido.