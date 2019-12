Un camionero embiste a un turismo y lo arrastra cientos de metros por la A-7 sin darse cuenta

El conductor de un camión arrastró ayer durante cientos de metros un turismo al que había embestido previamente y sin darse cuenta en la A-7 a su paso por la Cala de Mijas. Según fuentes policiales, el suceso se produjo a mediodía entre los kilómetros 202 y 201 de la antigua N-340, lugar en el que varios conductores se quedaron atónitos al ver que un camión circulaba en sentido Marbella arrastrando un coche de color rojo ocupado por una mujer que había quedado atravesado en la cabina del primero. En dos vídeos que grabaron dos testigos, se puede apreciar que el camionero se da cuenta de lo que ha ocurrido prácticamente cuando se detiene, una vez que había abandonado la autovía por la primera salida que encontró al comprobar que el camión circulaba con dificultad. Tras recorrer todo el carril de desaceleración arrastrando el coche y generando un gran ruido, otros conductores pidieron al camionero que se detuviera, momento en el que también da marcha atrás al percatarse de la situación.

"¿De dónde ha salido usted que yo no la he visto?", le pregunta a la conductora, extranjera, cuando ya se ha acercado para interesarse por su estadoy comprobando los daños que había provocado al turismo. Las fuentes policiales consultadas aseguran que los testigos explicaron que el camión arrastró el vehículo al menos 500 metros, incluida la peligrosa curva de la A-7 que hay en ese punto. Una de las hipótesis con más peso es que el camión circulaba por el carril izquierdo y el turismo por el derecho de la autovía. En un momento dado, lo embistió por la parte trasera izquierda, lo hizo girar 180 grados para que quedara atravesado en el morro del camión. Según comentó el conductor, él no vio el coche en ningún momento y achacó el ruido y la dificultad para avanzar al reventón de una rueda. Las fuentes añadieron que los dos conductores arrojaron 0,0 en la prueba de alcoholemia y que nadie resultó herido.