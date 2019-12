La investigación apunta a un trágico accidente en las tres muertes de Mijas

La investigación realizada por la Guardia Civil sobre el fallecimiento de tres personas –un padre y dos de sus hijos– en una piscina de un complejo en Mijas apunta a un trágico accidente, tesis que los investigadores han defendido desde muy poco después de la tragedia. La fatalidad fue ocasionada por la falta de pericia de las víctimas al nadar, según se desprende de las numerosas diligencias practicadas y de los testimonios recogidos estos días. Así lo señalaron este viernes desde el instituto armado a través de un comunicado que puso fin a varios días de especulaciones.



La tragedia ocurrió sobre las 13.30 horas en el complejo Club La Costa. Según la declaración de un miembro de la familia único testigo directo de lo ocurrido, tres hermanos –de nueve, 14 y 16 años– se bañaban en la zona menos profunda de la piscina del recinto donde la familia estaba alojada desde el pasado día 22, mientras sus progenitores tomaban el sol.

En un determinado momento,y no podía salir por sus propios medios. Al observar este hecho,, pero también comenzó a tener dificultades para salir de la zona profunda.

La hermana que se encontraba fuera del agua dio entonces la voz de alarma a sus progenitores. Mientras la madre buscaba ayuda a otros vecinos, el hombre no dudó en meterse en la piscina para rescatar a sus hijos, actuación que no le fue posible realizar debido a que no sabía nadar, explicó la Guardia Civil. Tras el posterior rescate de los cuerpos, las maniobras de reanimación resultaron infructuosas en los tres casos.

Inspección

Esa misma tarde, agentes del Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) del instituto armado realizaron varias pruebas en el sistema de depuración y reciclaje del agua de la piscina, que incluía motores, válvulas, además de una inmersión para recoges posibles vestigios de los hechos. «No hallaron ninguna irregularidad en las citadas inspecciones», añadieron, aunque recuperaron un gorro de baño propiedad de la menor de las víctimas, el cual se encontraba en el vaso. Este hallazgo, sin embargo, no ha sido vinculado por los investigadores a un posible problema de succión de las instalaciones. De igual manera, se recogieron muestras de agua que en estos momentos se están analizando en el Centro de Toxicología.

La autopsia realizada a los cuerpos indica que fallecieron por ahogamiento. Esto, en principio, descartaría algún tipo de intoxicación química. Por otra parte, los cuerpos no presentaban ningún signo que indique muestras de golpes o arañazos producidos por alguno de los elementos que componen el sistema de funcionamiento de la piscina.

Para la Guardia Civil, todas las pruebas realizadas hasta el momento, incluidas las manifestaciones de los otros dos miembros de la familia, únicos testigos directos de lo ocurrido, indican que se trata «de un trágico accidente producido por la falta de pericia de las víctimas al nadar cuando se introdujeron en una zona profunda de la piscina donde no hacían pie».

El equipo de Policía Judicial de Mijas está realizando la investigación, dirigido por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Fuengirola.