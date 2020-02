"Nos cuesta, entre tanta corrupción, transmitir el sacrifio real que supone trabajar en política"

La alcaldesa fuengiroleña desde finales de 2014 logró el pasado mes de mayo revalidar por segunda vez su cargo e incluso, en plena fragmentación política en todos los ámbitos, ampliar la mayoría absoluta que mantienen a su término como uno de los grandes bastiones del Partido Popular en la provincia. Ahora ha culminado su labor al frente del PP, como sucesora de Esperanza Oña, con el máximo cargo orgánico en la localidad. Así afronta un mandato repleto de infraestructuras pendientes, en varios casos dependientes de la labor de la Junta.

Cinco años y unas cuantas semanas después de que Ana Mula sustituyese a Esperanza Oña como alcaldesa de Fuengirola, la primera la ha relevado además como máxima responsable del PP en el municipio. La nueva presidenta aspira a reforzar la condición de bastión de esta formación que representa su término, a dar cabida a nuevas inquietudes y voces dentro la política activa local (incide en que hasta seis concejales de su grupo debutan en este mandato) y a culminar, «ahora con el Partido Popular en la Junta», proyectos históricos como la remodelación del puerto deportivo.

Nacida en Larache (Marruecos), pero trasladada a los seis años hasta la Villa Blanca, Mula tuvo que crecer «muy rápido». La pérdida de su padre a muy temprana edad la obligó a compaginar estudios y trabajo desde la adolescencia. No obstante, brilló como estudiante de Derecho y logró una plaza de funcionaria en el Ayuntamiento fuengiroleño, hasta conocer en profundidad cómo es la administración local por dentro. Así conoció de cerca a su antecesora y primera regidora de la ciudad, Esperanza Oña, o a la edil Mari Carmen Díez. De la mano de ambas se afilió al PP en 1989 y no tardó en vivir desde estas filas el crecimiento de Oña, hasta convertirse en la mujer ideal para reemplazarla. Declara que le encanta «hacer deporte, pasear, y escuchar música», para relajarse. Amante del pop español y de voces como la de Mari Trini, en esta entrevista nos confiesa su forma de entender el diálogo frente al rodillo de las mayorías absolutas y todo lo que le queda, reconoce que mucho, por hacer como alcaldesa.

¿Qué supone para usted acceder al máximo cargo fuengiroleño dentro de su formación?

Representa un paso más y a la vez una responsabilidad nueva, al haber pasado a ser presidenta del Partido Popular después de superar la década como secretaria en el municipio. También es un orgullo poder llevar a mi partido hacia retos nuevos.

Se sitúa al frente de uno de los bastiones del PP en la Costa del Sol, un lugar donde el paso de los mandatos o la fragmentación no les ha impedido renovar mayorías absolutas.

En Fuengirola ha habido una estabilidad y eso ha propiciado mantener la gestión y culminar numerosos proyectos. El PP ha representado todo esto y en mi caso en estos últimos años he podido añadir las características particulares, inherentes a mi persona. Creo que nos identifica la cercanía y ese trabajo incansable que ha sabido reconocer la ciudadanía.

En tiempos dominados por la corrupción, dentro y fuera de su partido, no es nada fácil que sus votantes le otorguen ese reconocimiento a sus políticos.

Quienes nos dedicamos a la política, a esta vocación, en numerosas ocasiones no somos capaces, nos cuesta entre tanta corrupción, transmitir el sacrificio real que supone este trabajo. No tenemos una jornada de ocho a tres, no tenemos horarios. No tenemos ni momentos, no se respetan ni esos momentos en los que poder desconectar. Nos puede surgir cualquier cosa y tener que cambiar de planes. Pero porque haya un número determinado de corruptos en nuestro ámbito no tiene que marcarnos. Esas mismas personas corruptas existen en todos los ámbitos de la sociedad, hasta en el peón de albañil, en el médico, en el abogado.

¿Cómo afronta este mandato y su labor desde ahora al frente del Partido Popular?

Me planteo varios ejes esenciales. El primero es de las personas. Fuengirola es un municipio donde se vive muy bien. Tenemos que seguir incrementando ese nivel de vida, seguir trabajando en las personas. Que tengan, en el caso de la ciudadanía que no lo tenga, la posibilidad de que accedan a un trabajo. No es competencia nuestra, pero en el Ayuntamiento tenemos una bolsa de trabajo y es una vía. Y al mismo tiempo podemos contribuir a mejorar la situación convirtiendo a la ciudad en un lugar muy atractivo para las inversiones. Así conseguiremos puestos de trabajo. También queda pendiente hacer realidad un número de infraestructuras destacable, en algunos casos que pueden aportar mucho.

Hace pocos días desbloqueaban, por ejemplo, la ampliación del puerto deportivo. Y destacaban el cambio al frente de la Junta de Andalucía.

En este caso llegamos a pedirle al anterior Gobierno autonómico, al ser competente en esta materia, que nos otorgase autorizaciones. Debido al nivel de paralización al que nos sometió la Junta no había manera de poder mejorar y ampliar el puerto. En ese sentido hemos avanzado muchísimo. Así ya hemos podido licitar la redacción del proyecto y estamos convencidos de que esa infraestructura tan importante, como nuevo foco de atención, va a ser realidad pronto. Es un proyecto importante, que no se va a hacer en tres días. Pero ya hemos empezado ese camino.

¿Qué otras infraestructuras se encuentran en su agenda?

El centro de salud de Los Pacos para que sea una realidad en el periodo más pronto posible. O también ese reto para sumar hasta medio millón de metros cuadrados de zonas verdes. Asimismo necesitamos un nuevo centro cultural para celebrar eventos más allá del Marenostrum.

Tres ejes componen su estrategia. Las personas, esas infraestructuras...

Y la proyección internacional, la que hemos culminado a través del propio festival Marenostrum. Ya el pasado año con Bob Dylan o Jennifer López nos convertimos en uno de los referentes. Y con todo lo que va a pasar este año, nos hemos posicionado como destino líder en las giras mundiales de grandes artistas y grupos. Así lo divulgamos en las ferias turísticas, algunas tan significativas como la de Helsinki, porque tenemos la condición de destino líder en el turismo nórdico y a la vez nos estamos posicionado en materia de innovación, como nueva smart city.

¿Qué iniciativas mantienen en cartera con dependencia de localidades vecinas?

La más conocida es la que afecta a la construcción del nuevo hospital para Fuengirola y Mijas. Sabemos que el Consistorio mijeño ya ha dado los pasos para ceder el terreno necesario y estamos a la espera de conocer novedades. Igualmente queremos saber si será posible disponer de unos nuevos juzgados para Fuengirola.

¿Qué le exige en este sentido a sus compañeros de partido en la Administración regional?

Que se posicionen. Que nos digan si existe intención, si habrá un importe presupuestario, y en qué presupuestos, reservado para poder construirlos. No tiene sentido buscar unos terrenos si no hay intención de construirlos.

Así de rotunda y explícita.

Igual que lo soy en materia educativa. Nuestra principal reivindicación es el nuevo colegio Picasso. Si deciden una remodelación integral será bienvenida. Y la puesta en marcha del gimnasio Ramón y Cajal también está pendiente por la falta de acción de la Consejería de Educación. Esperamos igualmente que la afronte la necesidad de construir una nueva Comisaría de Policía Nacional. En el último pleno ya se instó al Ministerio del Interior a plantear el proyecto o, en caso contrario, a impulsar la remodelación integral de la actual. Respecto al Gobierno central también es necesaria la mejora de la circulación, de la autovía A-7, con cuestiones como su iluminación.

Amplió en mayo su mayoría absoluta. En estos tiempos de una mayor fragmentación, ¿qué podría decirnos acerca de la receta para otros gobiernos?

Aquí llevamos esta estabilidad plenaria con una absoluta normalidad. En Fuengirola siempre hemos tenido mayoría absoluta, excepto en el primer mandato. Pero al gobernar siempre hemos propiciado el diálogo. Otra cosa es que el resto de fuerzas políticas entienden el diálogo de otra manera. Hemos considerado la necesidad del consenso, porque siempre es importante que los políticos de las ciudades respondamos a los intereses de nuestros vecinos nos hayan votado o no. Soy alcaldesa de todos. Y tenemos que defender a Fuengirola con la visión de 25 concejales. En eso estamos haciendo un gran esfuerzo y es lo que deben de hacer en otras administraciones. Sé que no es fácil, porque en la búsqueda del consenso siempre alguien tiene que ceder una parte. Y el problema en genera es que en muchos casos hay personas que no están dispuestas a ceder.

¿Podemos decir entonces que su formación en Fuengirola está perfectamente engrasada?

El Partido Popular está en las mejores condiciones, bien engrasado porque ha vivido unido desde hace muchos años y coordinado para hacer frente a los retos de la ciudad. Sigue además abierto a la incorporación de nuevas personas. Somos una gran familia, en la que todo el mundo es bienvenido. Estamos encantados de que se incorpore más y más gente. En estos últimos comicios entraron hasta seis nuevos concejales. Y así se van produciendo entradas y salidas, de forma natural. Es un partido que está vivo y abierto a las personas, a todas las nacionalidades.