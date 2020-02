Torremolinos abre las ayudas al tratamiento de menores con discapacidad intelectual

El Ayuntamiento de Torremolinos, a través del área de Servicios Sociales, con el concejal César Carrasco al frente, abrió ayer y hasta el 31 de octubre el plazo de solicitud y concesión de ayudas para el Tratamiento de Menores con Discapacidad Intelectual, en su anualidad de 2020. El programa, dotado con 25.000 euros de presupuesto, prevé el otorgamiento de ayudas por importe del 80, el 60 y el 40 por ciento–120, 90 y 60 euros mensuales, respectivamente, atendiendo el nivel de renta familiar– para el tratamiento de hijos menores con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo evolutivo. Con estas ayudas, el Ayuntamiento persigue prestar apoyo a las familias a la hora de tener que sufragar los gastos del tratamiento de los menores con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo evolutivo, al tiempo que facilitar la atención necesaria para la mejora de la calidad de vida, favorecer el desarrollo y el bienestar del menor y su familia. Las ayudas se destinan a subvencionar los programas tratamientos de atención temprana, atención psicológica, logopedia, psicomotricidad y adquisición de habilidades sociales por menores con discapacidad intelectual reconocida por el órgano competente o con trastornos del desarrollo evolutivo acreditado mediante informes del médico especialista correspondiente, cuya unidad familiar no pueda afrontar un adecuado tratamiento por causas económicas. Como requisitos para acceder a estas ayudas, el solicitante deberá ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente o, en su defecto, haber iniciado el trámite legal de emancipación, que tenga algún hijo o hija con discapacidad intelectual acreditada o con trastornos del desarrollo evolutivo debidamente informados y con necesidad de recibir tratamiento en centro especializado. El importe de la ayuda atenderá criterios de renta. Esta ascenderá al 80 por ciento del importe del tratamiento para familias cuya renta per cápita no supere el 80 por ciento del IPREM (6.015,67 euros) y con un límite máximo de 120 euros mensuales. La ayuda del 60 por ciento, y límite de 90 euros mensuales, se destina a familias cuya renta per cápita no supere el 90 por ciento de ese indicador de renta (6.767,63 euros); y la del 40 por ciento, y tope de 60 euros mes, para familias cuya renta per cápita no supere el IPREM.