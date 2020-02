Salen a la venta las entradas del concierto que Miguel Poveda en Fuengirola

El cantaor Miguel Poveda será el encargado de abrir este año la V Edición del Marenostrum Fuengirola el próximo 16 de mayo con su espectáculo 'El Tiempo pasa volando', cuyas entradas se pueden adquirir desde este jueves. Las localidades para ver al artista tienen distintos rangos de precio, a partir de 32 euros más gastos de gestión, y se pueden comprar a través de las webs oficiales, es decir, www.marenostrumfuengirola.com y www.riffmusic.es

El edil de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, Rodrigo Romero, ha anunciado más detalles de esta propuesta musical, con la que el cantaor catalán está celebrando sus treinta años sobre los escenarios. "El flamenco en el siglo XXI no se entiende sin la magnífica trayectoria de Miguel Poveda, un artista que ha hecho suyo cada palo, cada estilo y cada tema que ha cantado". "En la propuesta que Poveda traerá a Fuengirola, como es habitual desde que en 2009 sorprendiese al mundo con 'Las Coplas del querer', no faltarán los temas dedicados a este género, que el artista interpreta con gran maestría y en los que conecta de una manera muy particular con su público", ha comentado el concejal.

Tras terminar la primera parte de su gira internacional que le ha llevará a recorrer ciudades como New York, Miami o la ciudad sueca de Malmö, Miguel Poveda volverá a Marenostrum Fuengirola, un escenario por el que ya pasó en 2013 y repitió en 2017 con una espectacular acogida por parte del público asistente.

El 2019 fue un año de éxito para Miguel, el cual, culminó con el concierto más importante y multitudinario de su carrera, todo un hito para el flamenco, con más de 7.000 asistentes que se congregaron el 23 de diciembre en el WiZink center de Madrid.

En Fuengirola, está previsto que la apertura de puertas del recinto a las 20:00 horas y que el espectáculo comience a las 22:00 horas. El recinto se acondicionará para ofrecer un espectáculo sentado a todos los asistentes, ofreciendo asientos numerados para mayor organización y comodidad. Romero ha invitado a fuengiroleños y vecinos de los alrededores a que se hagan con una entrada para que disfruten de "un espectáculo que es variado en intenciones, ya que Poveda tiene la capacidad de interpretar el flamenco más puro con una naturalidad pasmosa, hasta poner música a sonetos olvidados de postguerra. Acompañado de palmas, piano o cajón, este cantaor hace de la improvisación un arte y de cada concierto una fiesta recorriendo palos, estilos y canciones que nacieron para ser interpretadas por un alma libre como la suya".