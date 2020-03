Pintadas en Torremolinos contra el PSOE

El PP de Torremolinos mostró su condena a raíz de la aparición ayer de unas pintadas en las instalaciones del PSOE en el recinto ferial del municipio. La portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Margarita del Cid, incluso se refirió a este incidente durante la sesión plenaria celebrada por la mañana. «Actuar de esta forma contra quien no te gusta o piensas que no lo está haciendo bien solo nos devuelve a tiempos oscuros, que debemos olvidar y desterrar, y obedece a dirigentes dictatoriales que señalaban a quienes no seguían su juego. La democracia tiene otra reglas y en esas es en las que hay que creer y perseverar», expresó.