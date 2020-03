La Junta de Andalucía descarta recurrir al Hospital de Estepona

La Junta de Andalucía reconoció que no tiene planeado poder recurrir al Hospital de Estepona, cuyas obras están acabadas por parte del Ayuntamiento y a falta de que esté dotada esta infraestructura del necesario equipamiento, como alternativa para afrontar la crisis del coronavirus.

En rueda de prensa, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, expresó que no daría tiempo, «en base a los datos que manejamos», a poder abrirlo frente a la incidencia actual de la pandemia. Es decir, los plazos para poder tenerlo listo son mayores a los que se manejan en cuanto a la incidencia mayor del coronavirus en Andalucía.

Por otra parte, con la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, como integrante del dispositivo del Hospital Costa del Sol, debido a su condición de médico, el Consistorio coopera con este centro público para medicalizar hoteles próximos como Los Monteros y que se atiendan en los mismos «casos leves u otros cuadros patológicos».

Aguirre matizó que así se convertiría el Costa del Sol en un nuevo hospital centrado únicamente en la atención a personas ingresadas por coronavirus y con necesidades de atención significativas, ya no sólo en cuanto a los enfermos en la UCI. En la provincia malagueña también se atienden desde el lunes a pacientes con coronavirus en Cártama, concretamente en el Hospital Valle del Guadalhorce. Allí se ha instalado un total de 51 camas para atender igualmente a personas sin incidencia grave o ni siquiera afectadas con el virus, como casos derivados desde el Clínico. Este último hospital, al igual que el Costa del Sol, aspira la Junta de Andalucía a que en el «pico de incidencia» del Covid-19, también se haya centrado en la atención exclusiva de los casos más graves en cuanto a personas afectadas con el propio coronavirus.

Por otro lado, la Junta ha descartado aislar zonas específicas de Andalucía, como podría ser Málaga, como medida para frenar el contagio por coronavirus en la comunidad y, además, ha optado, siguiendo las recomendaciones del Gobierno nacional, por no dar información de los casos positivos por municipios para no estigmatizar. Así lo trasladó el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en una rueda de prensa no presencial junto al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, tras una reunión del gabinete de crisis constituido por la Junta para afrontar la crisis del coronavirus. Aguirre señaló que en la provincia de Málaga la incidencia por cada 100.000 habitantes es del 26,91 por ciento, lo que significa que «las provincias se van compensando según van pasando las fechas según su población». «Málaga contó con los primeros focos comunitarios, aquellos que no teníamos referencia de que llegaran por contactos con zonas de riesgo como Italia o China, y fue donde se expandió más rápido», detalló. Pero, si bien, destacó que toda Andalucía está en aislamiento, por lo que no ha considerado que haya que realizar un aislamiento de una zona concreta. «No es necesaria una medida específica a nivel de alguna comarca ni provincia», aseguró el consejero de Salud, quien defendido que el aislamiento se está haciendo «por igual en todas las provincias».