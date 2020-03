Torremolinos convoca un pleno presencial el viernes para aprobar los presupuestos

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torremolinos ha convocado un pleno este viernes para aprobar los Presupuestos Municipales de 2020 y actualizar así los presupuestos del municipio, que se encuentran prorrogados desde 2017.

El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, ha defendido la necesidad de aprobar las nuevas cuentas para actualizar la economía del Consistorio a la realidad actual y adoptar medidas especiales ante la pandemia del Covid-19.

"Tras la aprobación se dispondrá de una línea de subvenciones de 500.000 euros, se negociará con el Patronato de Recaudación Provincial la ampliación del plazo de pago del IBI, así como el aplazamiento del pago del recibo del agua y basura, para beneficiar de forma inmediata a los ciudadanos y empresarios que han tenido que cerrar sus negocios o haber cesado su actividad laboral. Asimismo, se aplicará de oficio la exención de pago de la vía pública para los negocios que han visto paralizada su actividad", ha manifestado el alcalde de Torremolinos José Ortiz.

Sin embargo, la convocatoria del pleno de manera presencial ha provocado las críticas de la oposición, PP y Vox, por el estado de alarma en el que se encuentra el país y critican que el Consistorio no haya adoptado ya medidas para paliar la crisis económica provocada por el coronavirus.

En este sentido, José Ortiz ha explicado que "Torremolinos no puede frenarse pese a las circunstancias actuales, por lo que se requiere con urgencia la aprobación de un Presupuesto actualizado para poder enfrentarnos a unos problemas que ya padecemos y a los futuros. Es necesario un presupuesto de progreso que contemple medidas sociales encaminadas a paliar, dentro de las competencias que tenemos, las enormes dificultades que llegarán en las próximas semanas y meses".

Estas medidas económicas, añade José Ortiz, "pretenden incrementar la dotación económica en el ámbito alimentario, así como adquisición de material necesario para la prestación de servicios esenciales, tales como la seguridad y limpieza. Además, se van a intensificar las tareas de higienización, desinfección y limpieza de espacios públicos sin demora, gracias al aumento del gasto en estas partidas", ha dicho el regidor.

"Ahora más que nunca hace falta la determinación y responsabilidad de un gobierno progresista para que los presupuestos adquieran un carácter más social, con mayor capacidad para hacer frente a los gastos dirigidos a políticas destinadas a paliar los efectos devastadores de una crisis sanitaria sin precedentes".



Presencial versus telemático



La portavoz del grupo municipal del PP, Margarita del Cid, ha presentado por registro un escrito en el que piden que se deje en suspenso la convocatoria el pleno ordinario hasta que se pueda garantizar la asistencia de todos los concejales.

Del Cid entiende que se están vulnerando los derechos fundamentales de los concejales ya que hay un edil de su partido, Luis Rodríguez, que se encuentra ingresado en el hospital Clínico Virgen de la Victoria, desde hace una semana y un día, aquejado por una neumonía y afectado por el coronavirus.

Además, según Del Cid, se estaría poniendo en peligro la vida de funcionarios y trabajadores municipales, policías y periodistas al celebrar el pleno de manera presencial.

La líder del PP critica la convocatoria obedece a un ejercicio de oportunismo político ya que los presupuestos se tenían que haber aprobado entre los meses de octubre y noviembre de 2019 y acusa al equipo de gobierno de estar de brazos cruzados sni adoptar medidas de apoyo para los vecinos y comerciantes que están sufriendo las consecuencias económicas de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, como están haciendo ya otros ayuntamientos.

De la misma manera, el portavoz del grupo municipal de Vox, Antonio Sevilla, arremete contra el equipo de gobierno de Torremolinos al convocar el pleno de manera presencial y sin llevar medidas para que los vecinos puedan hacer frente al coronavirus.

Para la concejal de Hacienda, Maribel Tocón, la convocatoria del pleno de los presupuestos se trata de un ejercicio de responsabilidad, precisamente para actualizar la situación ecónomica del Ayuntamiento a la realidad actual.

"No somos un ayuntamiento al que le sobre el dinero precisamente. Tenemos muchas deudas y obligaciones de pago que atender y por eso es más necesario que nunca aprobar estos presupuestos", ha dicho Maribel Tocón.

La edil de Hacienda ha añadido que precisamente, "la actualización de las cuentas municipales va a permitir disponer de nueve millones de euros más, y esa diferencia va a permitir implementar medidas para hacer frente a una crisis excepcional que no sabemos cuánto va a durar".

Maribel Tocón ha añadido que a, diferencia del Congreso de los Diputados, el Ayuntamiento no dispone de una normativa que permita convocar el pleno de manera telemática. "Hasta ayer no teníamos conocimiento de que hay un edil del PP en el hospital, algo que además nadie nos ha comunicado oficialmente. De todas formas, estamos estudiando el encaje jurídico que permita a este concejal votar de manera telemática, pero eso no quita para que el resto de los concejales no acudan al pleno, como es su obligación".

La edil de Hacienda ha añadido que incluso propusieron en la junta de portavoces previa al pleno que se aprobaran los presupuestos de manera incial de trámite, sin debate político alguno y siguiera el proceso de exposición al público y plazo de presentación de alegaciones para después establecer el debate político en el pleno de aprobación definitiva de los presupuestos.

"Pero el PP dijo que no. La democracia no se puede parar, ha dicho la líder del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, así que eso sirve para todos. Lo que ocurre es que hay gente que quiere que Torremolinos se pare y no avance y no lo vamos a permitir. Necesitamos unos nuevos presupuestos y los necesitamos de manera urgente", ha dicho Maribel Tocón.