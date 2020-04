Un malagueño atrapado en Colombia le exige "vuelos de rescate" al Gobierno español

El malagueño Javier Godínez ha lanzado desde Colombia un llamamiento para que el Gobierno de España facilite el regreso de los ciudadanos españoles que, como él, se encuentran atrapados allí. El fundador de la ong malagueña Viaja, Disfruta y Ayuda está en el país sudamericano desde el pasado 22 de febrero, fecha en la que inició una estancia encaminada a gestionar la posibilidad de poner en marcha un proyecto solidario de su organización "relacionado con el acceso a agua potable mediante sistemas de filtrado para familias y escuelas que no cuentan con agua potable". "La situación del Covid-19 me sorprendió aquí, mi caso es solo uno entre los cientos de casos de españoles que estamos repartidos por todo el país sin posibilidad de volver a casa; el espacio aéreo está cerrado, los vuelos comerciales no están operando desde el 23 de marzo y parece ser que esta situación se va a prolongar hasta al menos mediados de junio", expuso desde tierras colombianas este vecino de Torremolinos.

Según explicó Javier Godínez, la única esperanza de los españoles atrapados allí "es que la Embajada de España en Colombia consiga varios vuelos de rescate y nos facilite el permiso necesario para poder viajar por tierra a Bogotá, desde donde podría salir el avión con dirección a Madrid, ya que en estos momentos todas las carreteras están cortadas". "Aunque mi situación personal es buena, y tengo un lugar para dormir y comida, hay otros compañeros que no tienen tanta suerte; entre los afectados hay familias con niños, personas enfermas, e incluso algún caso de españoles que se han visto obligados a dormir en la calle", relató Godínez.



Vuelo de la Embajada española

La Embajada de España en Colombia hizo público hace unos días que se ha programado para primeros de mayo un vuelo comercial de Iberia desde Bogotá hasta Madrid. Aunque la fecha no había sido determinada, lo puso en conocimiento de los españoles atrapados en el país sudamericano que deseaban regresar a territorio español y habilitó un formulario para que se inscribieran aquellos que estuviesen interesados. Sin embargo, en la misma convocatoria se especificaba que aquellos que se encontrasen en otros puntos distintos a la capital colombiana tendrían que desplazarse a Bogotá por sus propios medios para tomar el vuelo.

Este detalle fue mencionado -en el vídeo que publicó en Twitter- por el malagueño Javier Godínez, quien reclamó que "se coordinen los traslados de las diferentes personas afectadas para que puedan llegar a Bogotá y tomar el vuelo, pues eso es algo que están haciendo las embajadas en Colombia de otros países como Holanda, Bélgica y Alemania o las propias embajadas de España están haciendo en otros países como Perú o Ecuador". "Los españoles afectados pedimos que, por favor, se organicen vuelos de emergencia para poder regresar a casa, necesitamos que la Embajada de España en Colombia y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno español organicen estos vuelos de rescate", insistió el fundador de la ONG malagueña Viaja, Disfruta y Ayuda.