Benalmádena, la localidad española que mejor cumple el confinamiento

Ningún municipio de España de más de 55.000 habitantes cumple mejor el confinamiento. Benalmádena se ha convertido durante las últimas semanas en el paradigma contra el coronavirus. Con un 76% de personas que no realiza ningún desplazamiento lidera un informe del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, donde la media andaluza en este apartado es del 63% y la española, del 60%.

El documento recoge estadísticas de hasta 29 ciudades andaluzas, incluidas las ocho capitales de provincia. Y llama la atención que la vecina Torremolinos también se haya aplicado en el confinamiento. De hecho, es el segundo municipio de Andalucía, con un 68% de personas que tampoco ha realizado ningún viaje, «fijándonos en la media semanal correspondiente a los días comprendidos entre el 29 de marzo y el 5 de abril». La capital malagueña ocupa el octavo lugar en el listado andaluz, justo con esa media autonómica del 63%.

Para desarrollar este análisis, tal y como se detalla en la página web, se han tenido en cuenta los datos facilitados gratuitamente por la compañía Orange de unos 10 millones de móviles. El manejo de la información, posteriormente, requirió de tecnología big data y de la experiencia acumulada por la firma Nommon, que ya en 2018 elaboró un completo trabajo sobre movilidad en España.

Justo por detrás de Benalmádena y Torremolinos aparece la almeriense Roquetas de Mar, cuyo 67% contrasta con el de su vecino término de El Ejido, donde apenas un 46% de personas cumplió con esa premisa de no realizar ningún desplazamiento o viaje. De hecho, el término que alberga la gran despensa agrícola de Europa (recordemos que la agricultura no ha detenido su actividad en pleno estado de alarma) es el que cierra la tabla en Andalucía y es de los cuatro únicos en España, junto a Orense, Telde y Barakaldo, que no llegan al 50%.

Pero, ¿qué se contempla en términos estadísticos como no desplazarse? El muestreo recoge qué dispositivos se desplazaron al menos 500 metros desde los domicilios. Es significativo que hasta que se decretase el confinamiento por parte del Gobierno español, a diario más de 20 millones de personas se desplazaba al menos tres veces al día y que apenas 15 pasaban la jornada entera en casa. Pues bien, en pleno estado de alarma, en los últimos días de marzo o los primeros de este mes de abril, la media nacional apunta a que cerca de 30 millones, como relatan las fuentes ministeriales consultadas, se quedaron en sus domicilios.

Capitales de provincia



Hemos detallado el podio andaluz del confinamiento en ciudades de más de 50.000 habitantes. La cuarta localidad es la capital de provincia gaditana, con el 65% de personas que no realiza desplazamiento alguno. A continuación, el quinto puesto es compartido entre Fuengirola, Marbella y Motril (64%). La capital malagueña, asimismo, alcanza el mismo porcentaje (63%), para completar los diez municipios andaluces mejor confinados, que Sevilla y La Línea de la Concepción.

El ranking continúa con Granada capital (62%) y, en la undécima posición con el mismo porcentaje medio de todo el país (60%), hallamos tanto a Vélez-Málaga como a la capital onubense. Precisamente la ciudad veleña ejerce de cabecera comarcal de la Axarquía, uno de los cinco distritos andaluces en los que más baja tasa de fallecimientos se ha producido por millón de habitantes, en base a los datos de la Consejería de Salud y Familias.

Estepona y Mijas



Sólo hay dos ciudades costasoleñas por debajo de la media nacional, aunque no distan demasiado de ese listón. Detrás de Huelva y la capital axárquica, con un 59%, figuran Estepona, Jaén capital y las gaditanas San Fernando y El Puerto de Santa María. Y en el siguiente peldaño (58%), hasta completar la veintena de municipios andaluces en este informe, ya sí aparece Mijas, con los mismos números de Linares y de Dos Hermanas.

Las capitales provinciales cuyos índices de confinamiento aparecen por debajo del que muestra el término mijeño son Almería, que como Alcalá de Guadaíra, Sanlúcar de Barrameda y Algeciras, está en el 57%; y Córdoba, con el 56%.

Ningún municipio malagueño se halla en un tramo final en el que, entre las ciudades andaluzas con una mayor población, sí que figuran términos como Utrera, Jerez de la Frontera o Chiclana.