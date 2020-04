El joven "atrapado" en Colombia reclama más vuelos y lamenta la incertidumbre

Javier Godínez es un vecino de Torremolinos (Málaga) que continúa "atrapado" en Colombia, país al que llegó el pasado 22 de febrero con su ONG Viaja, Disfruta y Ayuda dentro de uno de los proyectos que prevén desarrollar en la zona. La pandemia del COVID-19 le sorprendió cerca de Santa Marta, en el departamento de Magdalena.

En estos momentos, asegura, son muchos los españoles que continúan en las mismas circunstancias, pese al vuelo con salida prevista el próximo sábado, 2 de mayo, hacia Madrid, y que ya está totalmente cubierto. Mientras tanto, más de 120 siguen a la espera de poder regresar a su país de origen.

"La gestión de este proceso de selección ha sido caótica y ha generado mucho estrés, ya que estamos hablando de cientos de personas pendientes del teléfono para recibir una llamada que en muchos casos no ha llegado, dejando una sensación de abandono total. Cuando llamabas a la Embajada te decían que la lista la tenía Iberia, y cuando llamabas a Iberia te decían que estaban llamando por bloques y que no sabían si estabas o no en la lista", ha relatado este joven.

Así, ha criticado la "forma tan descoordinada y caótica" de este proceso y que, a su juicio, no se haya cumplido "el orden de prioridad publicado. Según Godínez, se informó de que el vuelo estaba destinado, prioritariamente, a los viajeros españoles, titulares de pasaporte y DNI, ambos en vigor, temporalmente en Colombia, así como cónyuge e hijos que les acompañaban. Dentro del grupo, se indicó, "se daría prioridad atendiendo al orden de entrada de las solicitudes recibidas y a casos excepcionales derivados de razones humanitarias".

Entre el 22 y el 26 de abril, personal de Iberia contactó con diferentes ciudadanos para informarles de las condiciones del vuelo, de lo que muchos se fueron enterando según llamaban a los que están en un grupo de WhatsApp en el que hay más de 120 españoles (nacionales y residentes).

El pasado 26 de abril la Embajada volvió a informar en Twitter, en esta ocasión que el vuelo se encontraba lleno. Godínez ha lamentado que no tienen ninguna noticia sobre otro vuelo: "Teniendo en cuenta que van a pasar 36 días desde el último vuelo que salió el 27 de marzo, no tenemos muchas esperanzas".

Incluso, ha apuntado que las prioridades establecidas por la Embajada "parece ser que no se han cumplido, ya que hay casos de españoles y personas con emergencias médicas y otros motivos prioritarios para regresar, que se han quedado sin poder volar".

"Sé de otros españoles a los que tampoco han llamado, así como el de personas que se encuentran con problemas médicos que no tienen el mismo tratamiento en Colombia, familias con adultos y niños dependientes en España que necesitan regresar lo antes posible, y otros casos en los que se les ha acabado el dinero. La situación es desesperante y la incertidumbre es total", sostiene este joven de Torremolinos.



Un destino con cinco vuelos diarios hacia España

Apunta que entre diferentes grupos de WhatsApp han junto a más de 120 personas que quieren regresar a España: "Desconocemos el total oficial, ya que estos números solo los tiene la embajada, pero dada la gran relación y la frecuencia de vuelos (en una situación normal, desde España a Colombia salen cinco vuelos al día), pensamos que somos muchos más los que todavía no podemos regresar a casa".

El espacio aéreo de Colombia se encuentra cerrado hasta nuevo aviso, por lo que la única esperanza de regresar a casa son estos vuelos llamados humanitarios o de rescate, "aunque sean de pago", tal y como ha recordado.

"Por el momento España solamente ha sacado dos vuelos de estas características desde Bogotá (27 de marzo y 2 de mayo), mientras que por ejemplo, Estados Unidos, la semana que viene ofrece tres vuelos desde tres ciudades diferentes: Bogotá, Cali y Medellín", expone Javier Godínez.

También alude a otros países europeos que están repatriando a sus ciudadanos desde Colombia como Alemania o Suiza, e incluso Bélgica, "quien no teniendo suficientes pasajeros para completar el avión, ha sacado un vuelo especial con escala en República Dominicana antes de regresar a Europa".

Godínez agrega que incluso Iberia está volando "a destinos en los que hasta el momento nunca había operado: Australia, Bolivia, Cabo Verde, Filipinas y Tailandia". "Teniendo en cuenta que entre España y Colombia hay normalmente 10 vuelos diarios --cinco de ida y cinco de vuelta-- no entendemos por qué han sacado únicamente dos vuelos, dejando pasar 36 días entre ellos, cuando además ha quedado probado que todavía queda más gente que necesita regresar a sus hogares. Además, son vuelos con coste, que van llenos, así que deberían ser rentables para las aerolíneas", ha concluido.